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Мужчина с ножом напал на семейную пару в лесу под Шумилино

28.10.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жестокое убийство произошло в Шумилинском районе: мужчина в лесу напал с ножом на семейную пару, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Инцидент произошел 25 октября вечером, в милицию обратилась 32-летняя жительница района.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в лесном массиве было обнаружено тело 37-летнего мужчины без признаков жизни", – сказала Лазько.

Она также уточнила, что супруги отправились в лес за ягодами. Когда они вернулись к машине, паре подошел 41-летний знакомый, с которым произошла ссора. В результате мужчина достал нож, набросился на граждан, а затем сбежал.

Подозреваемого милиция нашла в в Городокском районе, в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
 
 
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Жестокое убийство произошло в Шумилинском районе: мужчина в лесу напал с ножом на семейную пару, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской...
 
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