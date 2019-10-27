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Мужчина с ножом напал на семейную пару в лесу под Шумилино
Источник материала: Партизан
Жестокое убийство произошло в Шумилинском районе: мужчина в лесу напал с ножом на семейную пару, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Инцидент произошел 25 октября вечером, в милицию обратилась 32-летняя жительница района.
"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в лесном массиве было обнаружено тело 37-летнего мужчины без признаков жизни", – сказала Лазько.
Она также уточнила, что супруги отправились в лес за ягодами. Когда они вернулись к машине, паре подошел 41-летний знакомый, с которым произошла ссора. В результате мужчина достал нож, набросился на граждан, а затем сбежал.
Подозреваемого милиция нашла в в Городокском районе, в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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Жестокое убийство произошло в Шумилинском районе: мужчина в лесу напал с ножом на семейную пару, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской...
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