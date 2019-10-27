За выходные в Беларуси на дороге погибли три пешехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неблагоприятная дорожная сводка. За выходные на дорогах Минской области погибли три пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе авария с летальным исходом произошла на 47-м километре автодороги Минск-Микашевичи в 7 часов вечера. Водитель легковушки наехал на 59-летнего жителя Минска, который находился в 15 метрах от пешеходного перехода.





Почти такая же ситуация произошла в Минском районе на автодороге Колодищи-Заславль. На пешеходном переходе погиб 65-летний житель.





И очередное ДТП случилось ночью в Слуцком районе. Местный житель наехал на 33-летнюю женщину, которая двигалась по улице вдоль проезжей части. Все три случая объединяет отсутствие у пешеходов световозвращающих элементов.