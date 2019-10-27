ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За выходные в Беларуси на дороге погибли три пешехода

28.10.2019 21:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неблагоприятная дорожная сводка. За выходные на дорогах Минской области погибли три пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе авария с летальным исходом произошла на 47-м километре автодороги Минск-Микашевичи в 7 часов вечера. Водитель легковушки наехал на 59-летнего жителя Минска, который находился в 15 метрах от пешеходного перехода.

За выходные в Беларуси на дороге погибли три пешехода

Почти такая же ситуация произошла в Минском районе на автодороге Колодищи-Заславль. На пешеходном переходе погиб 65-летний житель.

За выходные в Беларуси на дороге погибли три пешехода

И очередное ДТП случилось ночью в Слуцком районе. Местный житель наехал на 33-летнюю женщину, которая двигалась по улице вдоль проезжей части. Все три случая объединяет отсутствие у пешеходов световозвращающих элементов.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Неблагоприятная дорожная сводка. За выходные на дорогах Минской области погибли три пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Узденском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика