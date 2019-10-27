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Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

28.10.2019 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любимые произведения звучали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел ежегодный фестиваль народного творчества «Напев земли моей». Впервые он начался с вечера памяти композитора Игоря Лученка.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Дирижер Михаил Финберг вместе со своим оркестром подобрал лучшие произведения композитора. Среди них знаменитые «Реченька», «Журавли на Полесье летят», «Баллада о матери».

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Не аднойчы мы былі ў Мар’інай Горцы, калі ён быў здаровы і тварыў. Ён быў чалавек, які любіў нашу краіну і зрабіў усё, што патрэбна зрабіць сапраўднаму мастаку.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке


Светлана Лученок, дочь:
В этот день в Москве тоже проводят вечер памяти в Доме кино. Получилось, что мои брат и мама поехали туда, а я, естественно, не могла не приехать сюда, чтобы не сказать «спасибо». Мы очень довольны, что не забывают творчество Игоря Михайловича.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Фестиваль на малой родине Игоря Лученка прошел 16-й раз. Традиционно, в нем приняли участие лучшие любительские коллективы из всех регионов Минщины.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

В этом году конкурс получил название «Моя земля – ​моя любовь». Участникам предложили в творческих номерах поразмышлять на тему своей родины.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:
Фестиваль есть, он продолжается на этой земле, родине его родителей – это говорит о том, что имя Игоря Михайловича всегда всё равно с нами.

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Игорь Михайлович был инициатором создания этого фестиваля. Поэтому в этом году организаторы и предложили присвоить главному творческому празднику области имя Игоря Лученка. Такую идею поддержали все участники и гости форума.

Люди в материале: Михаил Финберг, Елена Атрашкевич, Светлана Лученок
 
 
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Новости Беларуси. Любимые произведения звучали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел ежегодный фестиваль народного творчества...
 
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