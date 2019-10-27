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Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любимые произведения звучали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел ежегодный фестиваль народного творчества «Напев земли моей». Впервые он начался с вечера памяти композитора Игоря Лученка.
Дирижер Михаил Финберг вместе со своим оркестром подобрал лучшие произведения композитора. Среди них знаменитые «Реченька», «Журавли на Полесье летят», «Баллада о матери».
Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Фестиваль на малой родине Игоря Лученка прошел 16-й раз. Традиционно, в нем приняли участие лучшие любительские коллективы из всех регионов Минщины.
В этом году конкурс получил название «Моя земля – моя любовь». Участникам предложили в творческих номерах поразмышлять на тему своей родины.
Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:
Игорь Михайлович был инициатором создания этого фестиваля. Поэтому в этом году организаторы и предложили присвоить главному творческому празднику области имя Игоря Лученка. Такую идею поддержали все участники и гости форума.
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Новости Беларуси. Любимые произведения звучали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел ежегодный фестиваль народного творчества...
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