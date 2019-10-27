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Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области ведется активное информирование граждан о предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одной из площадок для размещения тематических стендов стали районные библиотеки. Каждый читатель, который пришел туда, может узнать про политическую кампанию в стране, а также ознакомиться с нормативно-законодательной литературой.
Марина Трухонович, библиотекарь Мядельской центральной районной библиотеки им. М.Танка:
Отдельное внимание на подобных стендах уделено литературе, которая посвящена региону. Здесь можно почитать об истории и перспективах развития области.
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Новости Беларуси. В Минской области ведется активное информирование граждан о предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одной...
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