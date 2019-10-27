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Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки

28.10.2019 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области ведется активное информирование граждан о предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки

Одной из площадок для размещения тематических стендов стали районные библиотеки. Каждый читатель, который пришел туда, может узнать про политическую кампанию в стране, а также ознакомиться с нормативно-законодательной литературой.

Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки

Марина Трухонович, библиотекарь Мядельской центральной районной библиотеки им. М.Танка:
Находится Конституция Республики Беларусь, избирательный кодекс и материал, который появляется в нашей районной прессе и в республиканской тоже. Наша выставка пользуется спросом. Ведь она на виду. Находится на таком видном месте и читатели интересуются.

Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки

Отдельное внимание на подобных стендах уделено литературе, которая посвящена региону. Здесь можно почитать об истории и перспективах развития области.

Люди в материале: Марина Трухонович
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области ведется активное информирование граждан о предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одной...
 
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