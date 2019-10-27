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Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

28.10.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Люди в холодильнике: во французском порту Кале в грузовом рефрижераторе обнаружили восьмерых нелегалов-афганцев. Среди них – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

Таможенники проводили досмотр перед тем, как фура должна была заехать на паром, направлявшийся в Великобританию. Все мигранты живы, хотя и пострадали от переохлаждения.

Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

Водителями фуры оказались двое граждан Румынии, они оба задержаны. Похожий случай произошел на прошлой неделе в Великобритании. Тогда полиция обнаружила грузовик с телами 39 нелегалов. Французские правоохранители не исключают, что эти случаи могут быть связаны.

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Новости мира. Люди в холодильнике: во французском порту Кале в грузовом рефрижераторе обнаружили восьмерых нелегалов-афганцев. Среди них – четверо...
 
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