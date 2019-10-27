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Помните девушку, которая нашла родителей спустя 20 лет благодаря парню? Пара поженилась
Источник материала: СТВ
Нашедшая родителей спустя 20 лет Юлия Моисеенко вышла замуж за парня, который помог ей воссоединиться с семьей.
Фото с церемонии появилось у жениха, которого зовут Илья.
20 лет назад 4-летняя девочка Юля потерялась в электричке Минск-Осиповичи. Все это время родители ничего не знали о судьбе дочери.
Найти родителей Юлии, которая все это время жила в России, помог Илья. Она рассказала возлюбленному, что ничего не знает о своей настоящей семье. Молодой человек решил действовать и просто написал в поисковике «пропала Юля». Так он узнал о судьбе девушки и помог ей встретиться с родственниками.
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Нашедшая родителей спустя 20 лет Юлия Моисеенко вышла замуж за парня, который помог ей воссоединиться с семьей. Фото с церемонии появилось у жениха, которого...
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