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«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

28.10.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг собственную жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Таким жестоким способом он решил отомстить супруге за сказанное замечание в его адрес. В итоге от полученных ожогов женщина скончалась в больнице.

Подробности дела – у Галины Буро.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Галина Буро, корреспондент:
Чтобы собрать все необходимые улики и передать дело в суд, следователям понадобилось всего 4 месяца. Но если изначально уголовное дело возбудили по статье умышленное причинение тяжких телесных, то позже, когда жена подсудимого всё же скончалась в больнице, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Трагедия разыгралась летом. Мужчина начал утро начал со спиртного, на работу решил не идти. Из-за чего случился конфликт с супругой. Муж выпил ещё вина, а когда жена легла спать, облил её бензином и поджёг. Соседи, которые выступили понятыми, до сих пор в шоке.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Он показывал, как обливал бензином, как выключил телевизор, чтоб не взорвался. А потом задушил её, так она ещё и в сознание пришла и сказала: «Коля, не вызывай скорую». Он вызвал скорую и скрылся. Это же человек всё понимает.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

В больницу женщину доставили с ожогами 2-й и 3-й степени. Вскоре она умерла.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Алина Вайшель, старший прокурор прокуратуры Гродненской области:
Предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенным с особой жесткостью общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Галина Буро:
На первое слушание приехали двое детей семейной пары. С прессой общаться они не хотят, оно и понятно, ведь ситуация для родных людей непростая. Точку в этом деле суд поставит в ближайшее время. Ожидается, что весь процесс займёт две недели.

Люди в материале: Галира Буро, Алина Вайшель
 
 
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Новости Беларуси. В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг собственную жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Таким жестоким способом он...
 
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