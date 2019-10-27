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«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг собственную жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким жестоким способом он решил отомстить супруге за сказанное замечание в его адрес. В итоге от полученных ожогов женщина скончалась в больнице.
Галина Буро, корреспондент:
Трагедия разыгралась летом. Мужчина начал утро начал со спиртного, на работу решил не идти. Из-за чего случился конфликт с супругой. Муж выпил ещё вина, а когда жена легла спать, облил её бензином и поджёг. Соседи, которые выступили понятыми, до сих пор в шоке.
Он показывал, как обливал бензином, как выключил телевизор, чтоб не взорвался. А потом задушил её, так она ещё и в сознание пришла и сказала: «Коля, не вызывай скорую». Он вызвал скорую и скрылся. Это же человек всё понимает.
В больницу женщину доставили с ожогами 2-й и 3-й степени. Вскоре она умерла.
Алина Вайшель, старший прокурор прокуратуры Гродненской области:
Галина Буро:
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Новости Беларуси. В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг собственную жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким жестоким способом он...
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