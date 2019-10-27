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«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разные страны – общие ценности. Лучших учителей китайского языка отметили в Минске высокими наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего 14 педагогов из регионов сменили место у доски на сцену. Поддержать своих наставников пришли сотни учеников и студентов.
Екатерина Макоско сегодня – лучший учитель. В столичной гимназии работает уже семь лет. Педагог отмечает: именно интерактив помогает ученикам познавать такую далёкую от нас экзотику.
Екатерина Макоско, учитель гимназии №23 Минска:
Ни один её выпускник уже поступил в ведущие вузы Поднебесной. Они – будущие педагоги, юристы, журналисты и переводчики.
Матвей Смольянинов, ученик гимназии №23 Минска:
Елизавета Лобан, ученица гимназии №23 Минска:
Здесь помогают увлечь ребят китайским языком в кабинете Конфуция. Каждый год наши умники и умницы также ездят для обмена опытом к своим сверстникам в Поднебесную
Оксана Семашко, корреспондент:
Это не только изучение языка, но и истории, культуры и традиций другого народа. И педагоги готовы помочь раскрыть лингвистические таланты своих учеников.
Чжан Аньци, преподаватель китайского языка БГУФК:
Анна Мартирасьян, учитель китайского языка средней школы №16 Орши:
Знание китайского языка сегодня может наравне конкурировать с тем же английским. Ведь в нашу страну приходит немало инвестиций из Поднебесной. Помимо капитала создаются и новые рабочие места. Обе стороны готовы говорить на одном языке. Белорусы учат китайский, а у наших друзей и партнёров совсем недавно в моду вошёл белорусский.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
За последние три года их число китайских студентов увеличилось в четыре раза. Сейчас в Беларуси – их около четырёх тысяч.
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Новости Беларуси. Разные страны – общие ценности. Лучших учителей китайского языка отметили в Минске высокими наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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