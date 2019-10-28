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Фанатки похитили алюминиевую статую Дзюбы

28.10.2019 21:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подмосковном Подольске две девушки похитили металлическую статую форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщает mash.


Две девушки похитили алюминиевое изваяние футболиста, которое располагалась во дворе дома № 11 по улице Генерала Смирнова. Однако долго наслаждаться его обществом они не смогли. Злоумышленницы были вычислены благодаря камерам видеонаблюдения, статуя возвращена на место.

— Металлическую конструкцию с портретом Артема Дзюбы установили силами местных жителей, — рассказал старший по дому Виктор Макаров. — Ее стоимость — 27 тысяч рублей (российских, около 420 долларов. — Прим.TUT.BY). Девушек схватили по горячим следам: по камерам вычислили дом и подъезд, куда они его занесли. Позже благодаря полиции алюминиевого футболиста забрали и вернули на место.

 
 
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