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Фанатки похитили алюминиевую статую Дзюбы
Источник материала: Tut.by
В подмосковном Подольске две девушки похитили металлическую статую форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы,
— Металлическую конструкцию с портретом Артема Дзюбы установили силами местных жителей, — рассказал старший по дому Виктор Макаров. — Ее стоимость — 27 тысяч рублей (российских, около 420 долларов. — Прим.TUT.BY). Девушек схватили по горячим следам: по камерам вычислили дом и подъезд, куда они его занесли. Позже благодаря полиции алюминиевого футболиста забрали и вернули на место.
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