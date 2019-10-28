ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях

28.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях

Представители пограничного ведомства Беларуси заняли первое место по итогам заключительного этапа соревнований среди кинологов на международных соревнованиях в Сморгони, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В состязаниях принимали участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины.

Мероприятие проходило в несколько этапов: общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Довольно зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, защита человека от нападения.

Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях

Максимальные результаты показали кинологи пограничного ведомства Беларуси, на втором месте — литовские пограничники, на третьем — латвийские, на четвертом — украинские.

В командном первенстве лучшими оказались представители Пинского погранотряда. Второе место за кинологами Полоцкого погранотряда, а третье — за сотрудниками кинологического центра органов погранслужбы.

Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители пограничного ведомства Беларуси заняли первое место по итогам заключительного этапа соревнований среди кинологов на международных соревнованиях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек НАТО успокоил и прокомментировал реакцию Беларуси по поводу учений в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика