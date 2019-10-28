Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях

Источник материала: Вороновская газета





Представители пограничного ведомства Беларуси заняли первое место по итогам заключительного этапа соревнований среди кинологов на международных соревнованиях в Сморгони, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Государственный пограничный комитет .

В состязаниях принимали участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины.

Мероприятие проходило в несколько этапов: общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Довольно зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, защита человека от нападения.





Максимальные результаты показали кинологи пограничного ведомства Беларуси, на втором месте — литовские пограничники, на третьем — латвийские, на четвертом — украинские.

В командном первенстве лучшими оказались представители Пинского погранотряда. Второе место за кинологами Полоцкого погранотряда, а третье — за сотрудниками кинологического центра органов погранслужбы.





minsknews.by