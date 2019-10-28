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Белорусские пограничники заняли первое место на международных соревнованиях
28.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Представители пограничного ведомства Беларуси заняли первое место по итогам заключительного этапа соревнований среди кинологов на международных соревнованиях в Сморгони, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
В состязаниях принимали участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины.
Мероприятие проходило в несколько этапов: общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Довольно зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, защита человека от нападения.
Максимальные результаты показали кинологи пограничного ведомства Беларуси, на втором месте — литовские пограничники, на третьем — латвийские, на четвертом — украинские.
В командном первенстве лучшими оказались представители Пинского погранотряда. Второе место за кинологами Полоцкого погранотряда, а третье — за сотрудниками кинологического центра органов погранслужбы.
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Представители пограничного ведомства Беларуси заняли первое место по итогам заключительного этапа соревнований среди кинологов на международных соревнованиях...
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