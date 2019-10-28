Уникальный двигатель, утилизация пластика и бумага из тростника. В Волковыске выбирали участников областного этапа «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Вороновская газета





Мир не стоит на месте. Каждый день умы человечества изобретают что-то новое и пытаются как можно скорее внедрить новшества в жизнь. Но чтобы разработать что-то великое, не обязательно быть крутым ученым. Нередко новые технологии придумывают обычные люди, «крутящиеся» в далеких от науки сферах деятельности. Среди таких одаренных людей и «генераторы идей» Гродненщины — молодежь, которая представила свои разработки на зональном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в Волковыске.





Напомним, что направлен конкурс на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. Этот проект инициирован Белорусским республиканским союзом молодежи еще восемь лет назад, но и по сей день не теряет популярность у молодых белорусов. Из года в год «100 идей для Беларуси» представляет собой площадку для молодежных инициатив и помогает молодым людям реализовать инновационные проекты в различных сферах деятельности. И теперь девятый сезон республиканского конкурса шагает по Гродненщине. В прошедшую пятницу Волковысский молодежный центр «Дельта» на несколько часов стал центром обмена идеями, разработками и открытиями юных изобретателей из трех районов.





Поприветствовал ребят заместитель председателя Волковысского райисполкома Дмитрий Юшин, пожелав им удачи, вдохновения и, конечно же, победы. После чего более двадцати молодых талантов представили на суд жюри 11 проектов в пяти номинациях. Среди тех, кто оценивал новизну, глубину и полезность разработок, люди не случайные: первый секретарь Волковысского РК ОО «БРСМ» Екатерина Олешкевич, а также представители районных комитетов «БРСМ» из Слонима, Зельвы и Щучина. Определить лучших было непросто, ведь каждый проект был достойным. Здесь и разработанные интерактивные карты, и проекты новых туристических объектов, и даже розетки с дистанционным управлением. Но все же лидеры определились. Ребята, чьи проекты оказались наиболее актуальными и оригинальными, получили путевку на областной этап конкурса, который состоится в декабре. Среди таких счастливчиков 4 победителя: Каролина Богданович из Зельвы с проектом «ZNOVA», учащийся СШ № 10 г. Слонима Максим Пугацевич и его проект «Альтернативный источник энергии», Даниил Карнелик из Слонимского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства с проектом «Цифровой ресурс «Система двигателя Д-260», и юный новатор из учебно-педагогического комплекса Деревновский ясли-сад-средняя школа Слонимского района Антон Брайчук с разработкой «Пиролиз как способ утилизации пластиковых отходов».





















Все ребята были награждены сертификатами участников, которые в будущем смогут использовать в своей изобретательской «карьере», и памятные сувениры. А лучших главный специалист отдела проектной деятельности Гродненского областного комитета ОО «БРСМ» Анастасия Цынгалева отметила дипломами победителей. У этих ребят будет возможность не только представить свои проекты на областном этапе. Если они пройдут этот этап, смогут сразиться с конкурентами из разных уголков Беларуси на республиканском, чтобы там не просто продемонстрировать свои проекты, но и еще раз доказать, что Гродненщина богата на талантливых новаторов и изобретателей.

















volkovysknews.by