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Белорусы разбились в Польше при столкновении микроавтобуса с фурой

28.10.2019 23:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по пока неизвестной причине выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси. Еще один пассажир микроавтобуса выжил, сообщает Reform.

После аварии дорога была перекрыта на четыре часа полицией, передает БелТА.

 
 
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Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом.
 
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