Белорусы разбились в Польше при столкновении микроавтобуса с фурой

Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по пока неизвестной причине выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси. Еще один пассажир микроавтобуса выжил, сообщает Reform.