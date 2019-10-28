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Белорусы разбились в Польше при столкновении микроавтобуса с фурой
Источник материала: БДГ
Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по пока неизвестной причине выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси. Еще один пассажир микроавтобуса выжил,
После аварии дорога была перекрыта на четыре часа полицией,
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Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом.
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