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Артем Милевский отдохнул в минском пивном баре, в открытии которого участвовали Драгун и Сиваков

28.10.2019 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в воскресенье, 27 октября, провел вечер в столичном баре "Vinie Jones Pub" с младшей сестрой Ксенией.

Родственники опубликовали в Инстаграме фото из заведения.

Sister, brother, спортивный вечер, — написал футболист.

Семейный просмотр, — добавила девушка.

Смотрели Артем и Ксения матч КХЛ, в котором минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" (2:3 ОТ).



Пивной бар в английском стиле на Интернациональной, 33 открыли в мае 2019 года известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.
 
 
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в воскресенье, 27 октября, провел вечер в столичном баре "Vinie Jones Pub" с младшей сестрой Ксенией.
 
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