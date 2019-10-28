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Артем Милевский отдохнул в минском пивном баре, в открытии которого участвовали Драгун и Сиваков
Источник материала: Партизан
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в воскресенье, 27 октября, провел вечер в столичном баре "Vinie Jones Pub" с младшей сестрой Ксенией.
Родственники опубликовали в Инстаграме фото из заведения.
Sister, brother, спортивный вечер, — написал футболист.
Семейный просмотр, — добавила девушка.
Смотрели Артем и Ксения матч КХЛ, в котором минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" (2:3 ОТ).
Пивной бар в английском стиле на Интернациональной, 33 открыли в мае 2019 года известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в воскресенье, 27 октября, провел вечер в столичном баре "Vinie Jones Pub" с младшей сестрой Ксенией.
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