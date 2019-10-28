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Что стоит за словами главы государства о «30 американских танках» на границе с Беларусью.

28.10.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Класковский отмечает, российскую угрозу Лукашенко ощущает гораздо острее, чем мифическую натовскую.

Что стоит за словами главы государства о «30 американских танках» на границе с Беларусью.
архивное фото, Свободная пресса
28 октября глава государства обсудил с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем, министром обороны Андреем Равковым и начальником главного разведывательного управления Павлом Тихоновым размещение у границ с Беларусью бронетанковой группы США.

Заслушав доклад военных, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь способна сама себя защитить (цитируется по сообщению БЕЛТА):


— Эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить.

Заявления руководителя страны по просьбе «Салідарнасці» прокомментировал политический обозреватель Александр Класковский.

— Александр Лукашенко попал в достаточно сложную ситуацию. В последнее время он отошел от риторики вроде «чудовищный монстр НАТО подползает к синеокой Беларуси». Напротив — он вжился в роль миротворца, получил на этом дивиденды, разморозку отношений с Западом и недавно принимал в Минске высокопоставленных американцев. А тут он вынужден возмущаться именно американским танкам у границ с Беларусью, — подчеркнул эксперт.

Для Лукашенко дискомфорт вызывает уже тот факт, что он вынужден вступать в противоречие с наработанным имиджем миротворца. Но и не отреагировать он также не может, убежден собеседник «Салідарнасці».

Александр Класковский обращает внимание на ряд моментов. В действительности, размещение бронетанковой группы в Литве не является поводом для паники среди белорусских военных. Хотя бы потому, что белорусская армия имеет несопоставимо большее количество танков в сравнении с вышеупомянутой бригадой.

Кроме того, глава государства умолчал тот факт, что американские военные пробудут в Литве только полгода, прибыв сюда на время учений. Но точно также колонны российской бронетехники регулярно приезжают в Беларусь на учения «Запад».


Не говорит Лукашенко и о причинах резкой милитаризации наших западных и северных соседей:

— НАТО зашевелилось после аннексии Крыма. Нужно видеть первопричины и понимать, что всю эту напряженность и гонку вооружений спровоцировала именно Россия своими действиями против Украины. Тут еще нужно разбираться, с какой стороны подкрадывается коварный монстр.

Политический обозреватель обращает особое внимание на слова руководителя страны о том, что «не нужно призывать весь мир встать на защиту Беларуси»:

— Слова «весь мир» тут специально сказаны обтекаемо. На самом деле это сигнал Москве. Тут я бы отдельно отметил, что Лукашенко неназванными блогерами и комментаторами возмущался. Конечно, он возмущался не блогерами, а той волной, которая пошла в пророссийских СМИ, экспертами и псевдоаналитиками, тут же начавшими продвигать идею, что Беларусь спасет только российская база.


Послание Лукашенко — это превентивный ответ Москве. Дескать, никакая ваша помощь и дополнительное присутствие не нужны, говорит эксперт. При этом, воинственная риторика официального Минска хоть и направлена в сторону НАТО, но в гораздо большей степени Александр Лукашенко опасается не горстки американских военных:

— На самом деле, я думаю, российскую угрозу Лукашенко спиной ощущает гораздо сильнее, чем эту мифическую угрозу НАТО.
 
Теги: Минск
 
 
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Политолог Класковский отмечает, российскую угрозу Лукашенко ощущает гораздо острее, чем мифическую натовскую.
 
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