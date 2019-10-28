Что стоит за словами главы государства о «30 американских танках» на границе с Беларусью.

28 октября глава государства обсудил с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем, министром обороны Андреем Равковым и начальником главного разведывательного управления Павлом Тихоновым размещение у границ с Беларусью бронетанковой группы США.





Заслушав доклад военных, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь способна сама себя защитить (цитируется по сообщению БЕЛТА):









— Эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить.





прокомментировал политический обозреватель Александр Класковский. Заявления руководителя страны по просьбе «Салідарнасці»политический обозреватель





— Александр Лукашенко попал в достаточно сложную ситуацию. В последнее время он отошел от риторики вроде «чудовищный монстр НАТО подползает к синеокой Беларуси». Напротив — он вжился в роль миротворца, получил на этом дивиденды, разморозку отношений с Западом и недавно принимал в Минске высокопоставленных американцев. А тут он вынужден возмущаться именно американским танкам у границ с Беларусью, — подчеркнул эксперт.





Для Лукашенко дискомфорт вызывает уже тот факт, что он вынужден вступать в противоречие с наработанным имиджем миротворца. Но и не отреагировать он также не может, убежден собеседник «Салідарнасці».





Александр Класковский обращает внимание на ряд моментов. В действительности, размещение бронетанковой группы в Литве не является поводом для паники среди белорусских военных. Хотя бы потому, что белорусская армия имеет несопоставимо большее количество танков в сравнении с вышеупомянутой бригадой.





Кроме того, глава государства умолчал тот факт, что американские военные пробудут в Литве только полгода, прибыв сюда на время учений. Но точно также колонны российской бронетехники регулярно приезжают в Беларусь на учения «Запад».









Не говорит Лукашенко и о причинах резкой милитаризации наших западных и северных соседей:





— НАТО зашевелилось после аннексии Крыма. Нужно видеть первопричины и понимать, что всю эту напряженность и гонку вооружений спровоцировала именно Россия своими действиями против Украины. Тут еще нужно разбираться, с какой стороны подкрадывается коварный монстр.





Политический обозреватель обращает особое внимание на слова руководителя страны о том, что «не нужно призывать весь мир встать на защиту Беларуси»:





— Слова «весь мир» тут специально сказаны обтекаемо. На самом деле это сигнал Москве. Тут я бы отдельно отметил, что Лукашенко неназванными блогерами и комментаторами возмущался. Конечно, он возмущался не блогерами, а той волной, которая пошла в пророссийских СМИ, экспертами и псевдоаналитиками, тут же начавшими продвигать идею, что Беларусь спасет только российская база.









Послание Лукашенко — это превентивный ответ Москве. Дескать, никакая ваша помощь и дополнительное присутствие не нужны, говорит эксперт. При этом, воинственная риторика официального Минска хоть и направлена в сторону НАТО, но в гораздо большей степени Александр Лукашенко опасается не горстки американских военных:





— На самом деле, я думаю, российскую угрозу Лукашенко спиной ощущает гораздо сильнее, чем эту мифическую угрозу НАТО.



