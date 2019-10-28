ДТП в Польше: при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса

ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси в возрасте 24 и 46 лет.





Дорогу после ДТП заблокировали на 4 часа - полиция устанавливала причины происшествия, переводит БелТА



