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ДТП в Польше: при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса

28.10.2019 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом, сообщает радио Polskie Radio Bialystok.

ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси в возрасте 24 и 46 лет.

Дорогу после ДТП заблокировали на 4 часа - полиция устанавливала причины происшествия, переводит БелТА
 
 
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Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом, сообщает радио Polskie Radio Bialystok.
 
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