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ДТП в Польше: при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса
Источник материала: Партизан
Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом,
ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси в возрасте 24 и 46 лет.
Дорогу после ДТП заблокировали на 4 часа - полиция устанавливала причины происшествия, переводит БелТА
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Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом, сообщает радио Polskie Radio Bialystok.
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