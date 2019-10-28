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Павел Северинец: “Денег нет, но не голодаем... “

28.10.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще не утихли до конца страсти вокруг ПЕН-центра. В центре скандала, как известно, оказался сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Павел Северинец: “Денег нет, но не голодаем... “
фото tut.by
Накануне съезда ПЕН-центра политик признался: собрал все свободные семейные финансы, получил одобрение жены и все же заплатил членские взносы, чтобы иметь возможность принять участие в съезде. Политик признался, что для его семейного бюджета сумма вышла довольно чувствительная...

«Белорусский партизан» поинтересовался доходами политика.

-- Павел, в этом году, если не ошибаюсь, годовой взнос был 38 рублей...

-- Я заплатил 153 рубля. Это то, что набежало с момента моей последней оплатычленских взносов. И, признаюсь, сумма ощутимая. Для меня это деньги.

-- А чем вы сегодня зарабатываете? Одно время вы говорили, что живете на гонорары, но одними писательскими гонорарами семью сегодня не прокормишь. Тем более у вас ребенок, которому все время нужно что-то покупать: памперсы, одежда...


-- Мой основной доход – не гонорары (есть, но немного), а презентации книг и их продажа. Есть несколько точек в Минске, где они реализуются. Естественно, это не магазины «Белкниги» -- они, как вы понимаете, мои книги не берут на реализацию. 

-- Но это тоже не большие деньги, я так думаю.

-- Да. Поэтому я и говорю: основной доход – презентации. Я делаю их около 100в год, преимущественно в регионах, за год объезжаю большинство городов. Люди приходят на встречи со мной, покупают книги, кто-то делает пожертвования на издание новых книг. В среднем в месяц получается около 300-350 долларов. У моей жены Олечки есть интернет-магазин «Кропля.бай», там продаются белорусские христианские подарки, сувениры. Это тоже наш семейный доход. У Олечки много идей, как развивать интернет-магазин, что-то получается. Еще есть детское пособие. Правда, Олечка получает половину пособия, потому что она оформлена как индивидуальный предприниматель. Что касается всего остального, то с презентаций я, как правило, приезжаю с сумками подарков: люди приносят яблоки, свежину, закатки, одежду для ребенка. Хожу в подаренных джинсах и пиджаках! Белорусы люди щедрые. Можно сказать, белорусский народ меня обеспечивает. И я каждому за это очень благодарен. Возят меня на эти встречи по Беларуси в большинстве случаев друзья тоже бесплатно.

-- А что у вас за история с трудоустройством? Не берут?

-- Со времени «Молодого Фронта» я потерял около десяти различных работ. Можно, конечно, устроиться туда, где тебя никто не знает, но через месяц в эту организацию все равно придут товарищи с соответствующими удостоверениями и спросят руководство: а зачем вам такой работник, будут проблемы. Такие истории были не раз и не два. Поэтому я не хочу никого подставлять. Когда я сидел, работу оформляли, какая есть. Лес валил, был товароведом, занимался автозапчастями, был грузчиком. А сейчас мой основной заработок – книги, так что я профессиональный писатель. Никаких грантов я не получаю. У меня нет своей квартиры, нет дачи, нет машины. Я не пью, не курю, слава Господу, я не трачу на все это деньги. Основная часть финансов в нашей семье идет на питание. 


-- А аренда квартиры?

-- Да, питание и аренда. Честно говоря, зарабатываю немного и этим не горжусь. Тут нечем гордиться. Время от времени денег нет, но не голодаем. У меня были и худшие времена – в «Молодом фронте». 


фото Белсат

-- Но тогда вы могли себе это позволить – у вас не было семьи.

-- Да. Но Олечка меня поддерживает.

-- Я понимаю, что жена вас во всем поддерживает, но... Никогда не возникал вопрос о том, чтобы завязать с политикой, найти нормальную работу, начать зарабатывать?

-- Быть писателем – это нормальная работа. Написать, издать и самому распространять десяток книг – это труд, который отнимает время и силы. И главное тут не деньги, а тысячи людей, которым этот труд нужен. Бог дал мне такое призвание. Если не я, то кто? И для меня это не просто слова. Я так живу... 
 
Теги: Минск
 
 
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Еще не утихли до конца страсти вокруг ПЕН-центра. В центре скандала, как известно, оказался сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская...
 
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