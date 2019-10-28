Что делать при обострении астмы?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Совсем недавно мне поставили диагноз «бронхиальная астма с аллергическим компонентом». Периоды обострения – осень и весна (на цветение). Замечаю симптомы – заложенность носа и кашель. Как поступать в моменты обострения астмы, если ингалятора под рукой нет?

Мария Ничипорук, 15 лет, Каменец.

Отвечает Дмитрий БУЗА, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы г. Минска, главный внештатный детский аллерголог Минздрава:

— Встречный вопрос: а почему ингалятора под рукой нет? Если выставлен диагноз «бронхиальная астма», он должен быть под рукой всегда!

Диагноз бронхиальной астмы подразумевает бесплатную выдачу препаратов для профилактики приступов и для их купирования. Препарат для купирования приступов – это аэрозольный баллончик, который нужно иметь с собой постоянно в течение суток, днем и ночью, где бы вы ни находились: в школе, дома, в гостях, на экскурсии, в магазине и так далее. Потому что приступ может начаться в любое время, спрогнозировать его нельзя и соответственно нужно всегда иметь с собой лекарство, чтобы вовремя им воспользоваться.

Если вдруг так случилось, что все-таки препарата под рукой не оказалось, необходимо обеспечить приток свежего воздуха (открыть окно, расстегнуть пуговицы на одежде), присесть, успокоиться. Но приступ астмы – это спазм бронхов и снять его можно только при помощи лекарства. Значит обязательно должен быть рядом тот, кто-либо это лекарство доставит за считанные минуты, либо вызовет медицинскую помощь. Потому что снять спазм бронхов, если он возник, никакими подручными средствами нельзя. Так что совет только один: иметь баллончик под рукой всегда в любых обстоятельствах. Даже ночью он должен быть на расстоянии вытянутой руки.

Это тот случай, когда лучше иметь лишний ингалятор, чем не иметь его вообще. Повторюсь: лекарство выдается бесплатно. За рецептом нужно обратиться к лечащему врачу.

В бронхиальной астме и для врача, и для пациента важно взять над ней контроль. Индикатор контроля – отсутствие приступов. Но при этом лекарство все равно быть должно. Стандартный баллончик содержит 120 доз препарата, на купирование приступа расходуется 2 дозы. При достигнутом контроле приступы случаются редко, и баллончика, как правило, хватает на 1-3 года (если позволяет срок годности препарата). Но если он расходуется за несколько месяцев, это говорит о том, что астма не контролируемая. Тогда нужно обращаться к доктору для коррекции лечения.