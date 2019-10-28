ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делать при обострении астмы?

28.10.2019 12:54 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Совсем недавно мне поставили диагноз «бронхиальная астма с аллергическим компонентом». Периоды обострения – осень и весна (на цветение). Замечаю симптомы – заложенность носа и кашель. Как поступать в моменты обострения астмы, если ингалятора под рукой нет?

Мария Ничипорук, 15 лет, Каменец.

Отвечает Дмитрий БУЗА, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы г. Минска, главный внештатный детский аллерголог Минздрава:

— Встречный вопрос: а почему ингалятора под рукой нет? Если выставлен диагноз «бронхиальная астма», он должен быть под рукой всегда!

Диагноз бронхиальной астмы подразумевает бесплатную выдачу препаратов для профилактики приступов и для их купирования. Препарат для купирования приступов – это аэрозольный баллончик, который нужно иметь с собой постоянно в течение суток, днем и ночью, где бы вы ни находились: в школе, дома, в гостях, на экскурсии, в магазине и так далее. Потому что приступ может начаться в любое время, спрогнозировать его нельзя и соответственно нужно всегда иметь с собой лекарство, чтобы вовремя им воспользоваться.

Если вдруг так случилось, что все-таки препарата под рукой не оказалось, необходимо обеспечить приток свежего воздуха (открыть окно, расстегнуть пуговицы на одежде), присесть, успокоиться. Но приступ астмы – это спазм бронхов и снять его можно только при помощи лекарства. Значит обязательно должен быть рядом тот, кто-либо это лекарство доставит за считанные минуты, либо вызовет медицинскую помощь. Потому что снять спазм бронхов, если он возник, никакими подручными средствами нельзя. Так что совет только один: иметь баллончик под рукой всегда в любых обстоятельствах. Даже ночью он должен быть на расстоянии вытянутой руки.

Это тот случай, когда лучше иметь лишний ингалятор, чем не иметь его вообще. Повторюсь: лекарство выдается бесплатно. За рецептом нужно обратиться к лечащему врачу.

В бронхиальной астме и для врача, и для пациента важно взять над ней контроль. Индикатор контроля – отсутствие приступов. Но при этом лекарство все равно быть должно. Стандартный баллончик содержит 120 доз препарата, на купирование приступа расходуется 2 дозы. При достигнутом контроле приступы случаются редко, и баллончика, как правило, хватает на 1-3 года (если позволяет срок годности препарата). Но если он расходуется за несколько месяцев, это говорит о том, что астма не контролируемая. Тогда нужно обращаться к доктору для коррекции лечения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем недавно мне поставили диагноз «бронхиальная астма с аллергическим компонентом». Периоды обострения – осень и Сообщение Что делать при обострении астмы?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Похолодало! В квартирах Бреста снова включат отопление!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика