Сельскому хозяйству, несмотря на рост прибыли, пока не удается выбраться из проблем

Источник материала: Ежедневник





Отрасль АПК показала по итогам восьми месяцев текущего года рост прибыли, однако количество убыточных предприятий также продолжает увеличиваться, и это несмотря на высокий уровень дотаций.

Организации в Беларуси наращивают прибыль. Так, по итогам января-августа 2019 года, чистая прибыль составила 8,476 млрд рублей, что почти в два раза больше в сравнении с прошлым годом (аналогичный период прошлого года - 4,24 млрд рублей). Об этом сообщается в сборнике Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 года».

Выросла и выручка - до 157,3 млрд рублей (на 9,7% в сравнении с прошлым годом). Рост прибыли от реализации составил 4,9% и достиг 11,5 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,9% до 126,8 млрд рублей.

Убыточными в январе-сентябре было 1106 организаций, это меньше на 4%,чем в прошлом году. Удельный вес убыточных организаций в общем количестве по итогам восьми месяцев 2019 года составил 16%.

Что с сельским хозяйством?

Белстат зафиксировал рост чистой прибыли и в отрасли АПК - по итогам восьми месяцев года на 48,8% до 677 млн рублей. Однако рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг упала на 0,2%, снизилась и рентабельность продаж – с 5,2% до 5%.

И хотя в отрасли выросла рентабельность продаж по конечному финансовому результату с 5,9% до 8%, без господдержки совсем другой результат: рост с 0,1% до 1,1%.

Совсем иная ситуация с убыточными предприятиями. Статистика показывает, что их число продолжает увеличиваться. Так, по итогам января-августа 2019 года в сельскохозяйственной отрасли убыточных организаций насчитывалось 165, что на 37,5% больше, чем год назад. В общем количестве убыточных организаций страны их доля составила 10%.

Однако, что примечательно, без господдержки, показатели совсем иные, и количество таких организаций намного больше – 810, а доля убыточных сельхозпредприятий без дотаций из бюджета равна и вовсе 60,2%.

По состоянию на 1 сентября этого года суммарная задолженность сельского хозяйства составила 14,1 млрд рублей. Просрочено из этой суммы 3,5 млрд рублей.

Кредиторская задолженность составила 8,48 млрд рублей, в том числе просроченная –2,7 млрд рублей, задолженность по кредитам и займам – 5,63 млрд рублей.

Дебиторская задолженность не такая большая как кредиторская и составила по итогам 8 месяцев 1,6 млрд рублей.

Также, отметим, что на долю сельскохозяйственных предприятий на 1 сентября 2019 года приходилось 34% всей просроченной кредиторской задолженности.

Нужно отметить, по заявлениям ряда экспертов, в Беларуси способна существовать рентабельно без господдержки лишь очень незначительная часть предприятий АПК. Отрасль давно субсидируется государством (кроме прямой господдержки, есть еще кредиты, налоговые льготы и др.), и, несмотря на огромные в нее финансовые вливания, продолжает работать неэффективно.