ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельскому хозяйству, несмотря на рост прибыли, пока не удается выбраться из проблем

29.10.2019 00:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Сельскому хозяйству, несмотря на рост прибыли, пока не удается выбраться из проблем

Отрасль АПК показала по итогам восьми месяцев текущего года рост прибыли, однако количество убыточных предприятий также продолжает увеличиваться, и это несмотря на высокий уровень дотаций.

Организации в Беларуси наращивают прибыль. Так, по итогам января-августа 2019 года, чистая прибыль составила 8,476 млрд рублей, что почти в два раза больше в сравнении с прошлым годом (аналогичный период прошлого года  - 4,24 млрд рублей). Об этом сообщается в сборнике Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 года».

Выросла и выручка - до 157,3 млрд рублей (на 9,7% в сравнении с прошлым годом). Рост прибыли от реализации составил 4,9% и достиг 11,5 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,9% до 126,8 млрд рублей.

Убыточными в январе-сентябре было 1106 организаций, это меньше на 4%,чем в прошлом году. Удельный вес убыточных организаций в общем количестве по итогам восьми месяцев 2019 года составил 16%.

Что с сельским хозяйством?

Белстат зафиксировал рост чистой прибыли и в отрасли АПК - по итогам восьми месяцев года на 48,8% до 677 млн рублей. Однако рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг упала на 0,2%, снизилась и рентабельность продаж – с 5,2% до 5%.

И хотя в отрасли выросла рентабельность продаж по конечному финансовому результату с 5,9% до 8%, без господдержки совсем другой результат: рост с 0,1% до 1,1%.

Совсем иная ситуация с убыточными предприятиями. Статистика показывает, что их число продолжает увеличиваться. Так, по итогам января-августа 2019 года в сельскохозяйственной отрасли убыточных организаций насчитывалось 165, что на 37,5% больше, чем год назад. В общем количестве убыточных организаций страны их доля составила 10%.

Однако, что примечательно, без господдержки, показатели совсем иные, и количество таких организаций намного больше – 810, а доля убыточных сельхозпредприятий без дотаций из бюджета равна и вовсе 60,2%.

По состоянию на 1 сентября этого года суммарная задолженность сельского хозяйства составила 14,1 млрд рублей. Просрочено из этой суммы  3,5 млрд рублей.

Кредиторская задолженность составила 8,48 млрд рублей, в том числе просроченная –2,7 млрд рублей, задолженность по кредитам и займам – 5,63 млрд рублей.

Дебиторская задолженность не такая большая как кредиторская и составила по итогам 8 месяцев 1,6 млрд  рублей.

Также, отметим, что на долю сельскохозяйственных предприятий на 1 сентября 2019 года приходилось 34% всей просроченной кредиторской задолженности.

Нужно отметить, по заявлениям ряда экспертов, в Беларуси способна существовать рентабельно без господдержки лишь очень незначительная часть предприятий АПК. Отрасль давно субсидируется государством (кроме прямой господдержки, есть еще кредиты, налоговые льготы и др.), и, несмотря на огромные в нее финансовые вливания, продолжает работать неэффективно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отрасль АПК показала по итогам восьми месяцев текущего года рост прибыли, однако количество убыточных предприятий также продолжает увеличиваться, и это несмотря...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Малиновке столбы обмотали железной сеткой, чтобы не клеили объявления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные недорогие пуховики вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика