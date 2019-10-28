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Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с ноября

29.10.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ в понедельник.

Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с ноября

С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время). Новые размеры БПМ будут актуальны до конца января 2020 года.

Сообщается также, что в соответствии с увеличением БПМ вырастут и некоторые социальные выплаты. Так, изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Также будут пересчитаны надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

Напомним, предыдущее повышение БПМ произошло 1 августа. Согласно действующему белорусскому законодательству данную величину пересматривают раз в три месяца.

 
 
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  Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ в понедельник. С 1 ноября 2019 года бюджет...
 
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