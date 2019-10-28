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Берегите глаза: топ-5 дешевых квартир возле Минска

29.10.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Берегите глаза: топ-5 дешевых квартир возле Минска
фото: Domovita.by

Двушка в аг. Новоселье за 34 476 BYN

Эта квартира расположена по ул. Садовая, д. 555, в агрогородке Новоселье. Общая площадь квартиры 31,2 кв. м. Санузел в квартире раздельный. Квартира продается с земельным участком.

Рядом расположена остановка общественного транспорта, где регулярно останавливаются автобусы и маршрутные такси, направляющиеся в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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фото: Domovita.by Двушка в аг. Новоселье за 34 476 BYN Эта квартира расположена по ул. Садовая, д. 555, в агрогородке Новоселье. Общая площадь квартиры 31,2 кв. м....
 
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