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Берегите глаза: топ-5 дешевых квартир возле Минска
Источник материала: Myfin
Двушка в аг. Новоселье за 34 476 BYN
Эта квартира
Рядом расположена остановка общественного транспорта, где регулярно останавливаются автобусы и маршрутные такси, направляющиеся в Минск.
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фото: Domovita.by Двушка в аг. Новоселье за 34 476 BYN Эта квартира расположена по ул. Садовая, д. 555, в агрогородке Новоселье. Общая площадь квартиры 31,2 кв. м....
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