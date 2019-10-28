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На Гомельщине «работники водоканала» продают пенсионерам дорогие фильтры… в дома без воды

29.10.2019 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По населенным пунктам Гомельской области продолжают разъезжать предприниматели, которые, представляясь работниками водоканала, навязывают пенсионерам дорогие фильтры для воды. И если раньше консультанты ходили по городским квартирам, то теперь забрались в деревни. Почитайте очередную историю — и расскажите о ней пенсионерам-родителям.

В сентябре на пороге дома пенсионеров Владимира и Валентины Пильченко из деревни Прудок Калинковичского района появились незнакомцы. Приветливые молодые люди представились работниками «Водоканала» и сообщили радостное известие — вскоре в деревне будет централизованное водоснабжение, но поскольку вода в этой местности плохая, необходимо установить фильтры.

Сразу же предупредили: оборудование стоит немалых денег — 640 рублей, но для пенсионеров предусмотрена скидка, а значит, фильтр обойдется Пильченко всего в 330 рублей. Пока одни консультанты составляли договор, другие уже монтировали фильтр.


Сын Иван узнал о приобретении родителей спустя неделю. Сначала позвонил в сельский совет уточнить — а вдруг и правда в деревне планируется централизованное водоснабжение? Однако там ответили: водопровод в Прудок тянуть не планируют.

Согласно договору, фильтры устанавливало предприятие ООО «ВодБелСанитария». На бланках имеются реквизиты и даже номер телефона.

— Конечно, я туда позвонил. Трубку взял мужчина, представился директором. Очень удивился методам своих сотрудников и пообещал, что договор расторгнут, а деньги родителям вернут. Договорились, что завтра перезвонит, но не перезвонил. На следующий день я набрал уже сам, трубку никто не брал, а через несколько дней телефон был недоступен, — рассказывает Владимир.

TUT.BY также не смог дозвониться по указанному номеру.


Мужчина сфотографировал фильтр, который продали его родителям. Выглядит оборудование странно. К примеру, кран прикрутили прямо к оконному проему.

Гугл выдает десятки подобных историй. Но, к сожалению, вернуть деньги у людей получается редко — человек-то добровольно подписывает договор.

Не надеется вернуть родительскую пенсию и Иван. Просто, говорит, решил поделиться историей, чтобы предупредить других доверчивых белорусов об уловках продавцов.

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Теги: Гомель
 
 
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Если раньше консультанты ходили по городским квартирам, то теперь забрались в деревни. Почитайте очередную историю - и расскажите о ней пенсионерам-родителям.
 
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