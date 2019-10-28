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На Гомельщине «работники водоканала» продают пенсионерам дорогие фильтры… в дома без воды
Источник материала: Tut.by
По населенным пунктам Гомельской области продолжают разъезжать предприниматели, которые, представляясь работниками водоканала, навязывают пенсионерам дорогие фильтры для воды. И если раньше консультанты ходили по городским квартирам, то теперь забрались в деревни. Почитайте очередную историю — и расскажите о ней пенсионерам-родителям.
В сентябре на пороге дома пенсионеров Владимира и Валентины Пильченко из деревни Прудок Калинковичского района появились незнакомцы. Приветливые молодые люди представились работниками «Водоканала» и сообщили радостное известие — вскоре в деревне будет централизованное водоснабжение, но поскольку вода в этой местности плохая, необходимо установить фильтры.
Сразу же предупредили: оборудование стоит немалых денег — 640 рублей, но для пенсионеров предусмотрена скидка, а значит, фильтр обойдется Пильченко всего в 330 рублей. Пока одни консультанты составляли договор, другие уже монтировали фильтр.
Сын Иван узнал о приобретении родителей спустя неделю. Сначала позвонил в сельский совет уточнить — а вдруг и правда в деревне планируется централизованное водоснабжение? Однако там ответили: водопровод в Прудок тянуть не планируют.
Согласно договору, фильтры устанавливало предприятие ООО «ВодБелСанитария». На бланках имеются реквизиты и даже номер телефона.
— Конечно, я туда позвонил. Трубку взял мужчина, представился директором. Очень удивился методам своих сотрудников и пообещал, что договор расторгнут, а деньги родителям вернут. Договорились, что завтра перезвонит, но не перезвонил. На следующий день я набрал уже сам, трубку никто не брал, а через несколько дней телефон был недоступен, — рассказывает Владимир.
TUT.BY также не смог дозвониться по указанному номеру.
Мужчина сфотографировал фильтр, который продали его родителям. Выглядит оборудование странно. К примеру, кран прикрутили прямо к оконному проему.
Гугл выдает десятки
Не надеется вернуть родительскую пенсию и Иван. Просто, говорит, решил поделиться историей, чтобы предупредить других доверчивых белорусов об уловках продавцов.
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Если раньше консультанты ходили по городским квартирам, то теперь забрались в деревни. Почитайте очередную историю - и расскажите о ней пенсионерам-родителям.
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