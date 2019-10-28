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Такого в Могилеве еще не было! Куда идти и что есть на «Гастрофесте» (стартует сегодня)

29.10.2019 08:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве впервые проходит Гастрофест. С 29 октября до 10 ноября могилевчане смогут попробовать специальные дегустационные сеты от 12 заведений-участников. Цена фиксированная — 19 рублей. Рассказываем и показываем, что и где вас ждет за эти деньги.

Кафе-бистро «Ван Гог»

Где: ул. Ленинская, 36

Меню:

  • Чапче. Сладко-соленый стир-фрай с рисовой лапшой, курицей, жареными вешенками и яичным омлетом;
  • Брускетта с оливковым муссом, тартаром из морепродуктов и жареными помидорами под пряной заправкой;
  • Суп-капучино из тыквы с имбирём, сливочным сыром и лепестками миндаля;
  • Кокосовая панна-котта.

Фото: gastrofest.by

Ресторан Steak & Wine Club

Где: 187 км Минское шоссе

Меню:

  • Печеная свекла в ягодной глазури с карамелизированными орехами и сыром Chavroux;
  • Риет из трех видов мяса с мармеладом из овощей;
  • Рулька с шукрутом и печеным картофелем;
  • Медовик с сотами и цветами.

Фото: gastrofest.by

Кафе «Габрово»

Где: ул. Первомайская, 31

Меню:

  • Мини Биф Бургер;
  • Мини Чикен Бургер;
  • Пицца «Альфредо»;
  • Карпаччо из говядины;
  • Чесночные гренки;
  • Сырные треугольники.

Фото: gastrofest.by

Пивной ресторан «Бирария»

Где: ул. Первомайская, 31

Меню:

  • Салат «Греческий» с жареной фетой;
  • Тар-тар из говядины;
  • Бастурма;
  • Пармская ветчина;
  • Канапе «Сельдь-черри»;
  • Куриные шашлычки;
  • Овощные шашлычки;
  • Крылья BBQ;
  • Чиабатта гриль;
  • Соус BBQ.

Фото: gastrofest.by

Ресторан «101»

Где: переулок Пожарный 6/2

Меню:

  • Куриный «Бон-бон»;
  • Колбаски утиные;
  • Колбаски бургундские;
  • Овощные шашлычки;
  • Чипсы картофельные;
  • Спринг-роллы с креветкой;
  • Грузинский «Капрезе»;
  • Соус «Пуля»;
  • Соус «Чесночный»;
  • Торт «Трюфель» с ванильным мороженым и землёй из пряника.

Фото: gastrofest.by

Шашлычная «Барбекю»

Где: бульвар Непокоренных, 26

Меню:

  • Кубдари со свининой;
  • Кучмачи;
  • Хинкали классические;
  • Хинкали с сыром;
  • Овощной салат с перцем чили.

Фото: gastrofest.by

Кафе «Тандыр»

Где: пл. Славы, 2

Меню:

  • Люля-кебаб из говядины на лаваше;
  • Салат Армения;
  • Грузинский салат «Царица Тамара»;
  • Тандыровский пирог с ветчиной и сыром;
  • Тандыровский пирог с курицей и сыром;
  • Хачапури по-аджарски;
  • Соус домашний;
  • Шашлык из свинины;
  • Армянская сладость Гата.

Фото: gastrofest.by

Ресторан «KINZA»

Где: улица Ленинская, 22

Меню:

  • Тыквенный крем-суп с имбирем;
  • Сулугуни в хрустящей панировке с кисло-сладким соусом;
  • Гриль-тунец со свежим ананасом.

Фото: gastrofest.by

Ресто-бар «Черчилль»

Где: улица Мигая, 13

Меню:

  • Сет из кростини:
  • — с форелью
  • — с черри, рукколой и сыром чечил
  • — с языком и бабаганушем.
  • Креветочные чипсы;
  • Бейкитсы из лаваша;
  • Сырный сет (камамбер, пармезан, шеврет, оливки, орехи карамелизированные);
  • Шашлычки из курицы;
  • Буженина;
  • Овощи гриль (цукини, перец);
  • Картофель фри;
  • Вяленые томаты;
  • Соус клюквенный.

Ресто-клаб «Фаберже»

Где: улица Ленинская, 36

Меню:

  • Салат Цезарь с роллом;
  • Котлета пожарская с запеченным картофелем под грибным соусом;
  • Мясной сет (соус Баварский).

Фото: gastrofest.by

Gruzin.by

Где: ТЦ «Атриум», ул. Первомайская, 57

Меню:

  • Хинкали четырех видов (курица, говядина, баранина, грибы с сыром);
  • Шашлык из свинины;
  • Соус (острый томатный или фирменный на выбор);
  • Хачапури менгрельский;
  • Салат тбилисури.

Фото: gastrofest.by

BurgerBar «LIONFOOD»

Где: ул. Первомайская, 19

Меню:

  • Бургер 4 сыра;
  • Картофель фри;
  • Боул с курицей и кускусом (Кускус, грудка гриль, фасоль, сыр Фета, помидор, руккола, лимон);
  • Крылья острые;
  • Соус барбекю/сырный/кетчуп.

Фото: gastrofest.by

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Теги: Могилев
 
 
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