Такого в Могилеве еще не было! Куда идти и что есть на «Гастрофесте» (стартует сегодня)

В Могилеве впервые проходит Гастрофест. С 29 октября до 10 ноября могилевчане смогут попробовать специальные дегустационные сеты от 12 заведений-участников. Цена фиксированная — 19 рублей. Рассказываем и показываем, что и где вас ждет за эти деньги.
Кафе-бистро «Ван Гог»
Где: ул. Ленинская, 36
Меню:
Чапче. Сладко-соленый стир-фрай с рисовой лапшой, курицей, жареными вешенками и яичным омлетом;
Брускетта с оливковым муссом, тартаром из морепродуктов и жареными помидорами под пряной заправкой;
Суп-капучино из тыквы с имбирём, сливочным сыром и лепестками миндаля;
Кокосовая панна-котта.
Ресторан Steak & Wine Club
Где: 187 км Минское шоссе
Меню:
Печеная свекла в ягодной глазури с карамелизированными орехами и сыром Chavroux;
Риет из трех видов мяса с мармеладом из овощей;
Рулька с шукрутом и печеным картофелем;
Медовик с сотами и цветами.
Кафе «Габрово»
Где: ул. Первомайская, 31
Меню:
Мини Биф Бургер;
Мини Чикен Бургер;
Пицца «Альфредо»;
Карпаччо из говядины;
Чесночные гренки;
Сырные треугольники.
Пивной ресторан «Бирария»
Где: ул. Первомайская, 31
Меню:
Салат «Греческий» с жареной фетой;
Тар-тар из говядины;
Бастурма;
Пармская ветчина;
Канапе «Сельдь-черри»;
Куриные шашлычки;
Овощные шашлычки;
Крылья BBQ;
Чиабатта гриль;
Соус BBQ.
Ресторан «101»
Где: переулок Пожарный 6/2
Меню:
Куриный «Бон-бон»;
Колбаски утиные;
Колбаски бургундские;
Овощные шашлычки;
Чипсы картофельные;
Спринг-роллы с креветкой;
Грузинский «Капрезе»;
Соус «Пуля»;
Соус «Чесночный»;
Торт «Трюфель» с ванильным мороженым и землёй из пряника.
Шашлычная «Барбекю»
Где: бульвар Непокоренных, 26
Меню:
Кубдари со свининой;
Кучмачи;
Хинкали классические;
Хинкали с сыром;
Овощной салат с перцем чили.
Кафе «Тандыр»
Где: пл. Славы, 2
Меню:
Люля-кебаб из говядины на лаваше;
Салат Армения;
Грузинский салат «Царица Тамара»;
Тандыровский пирог с ветчиной и сыром;
Тандыровский пирог с курицей и сыром;
Хачапури по-аджарски;
Соус домашний;
Шашлык из свинины;
Армянская сладость Гата.
Ресторан «KINZA»
Где: улица Ленинская, 22
Меню:
Тыквенный крем-суп с имбирем;
Сулугуни в хрустящей панировке с кисло-сладким соусом;