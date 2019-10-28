Такого в Могилеве еще не было! Куда идти и что есть на «Гастрофесте» (стартует сегодня)

Источник материала: Tut.by

В Могилеве впервые проходит Гастрофест. С 29 октября до 10 ноября могилевчане смогут попробовать специальные дегустационные сеты от 12 заведений-участников. Цена фиксированная — 19 рублей. Рассказываем и показываем, что и где вас ждет за эти деньги.

Кафе-бистро «Ван Гог»

Где: ул. Ленинская, 36

Меню:

Чапче. Сладко-соленый стир-фрай с рисовой лапшой, курицей, жареными вешенками и яичным омлетом;

Брускетта с оливковым муссом, тартаром из морепродуктов и жареными помидорами под пряной заправкой;

Суп-капучино из тыквы с имбирём, сливочным сыром и лепестками миндаля;

Кокосовая панна-котта.



Фото: gastrofest.by

Ресторан Steak & Wine Club

Где: 187 км Минское шоссе

Меню:

Печеная свекла в ягодной глазури с карамелизированными орехами и сыром Chavroux;

Риет из трех видов мяса с мармеладом из овощей;

Рулька с шукрутом и печеным картофелем;

Медовик с сотами и цветами.



Фото: gastrofest.by

Кафе «Габрово»

Где: ул. Первомайская, 31

Меню:

Мини Биф Бургер;

Мини Чикен Бургер;

Пицца «Альфредо»;

Карпаччо из говядины;

Чесночные гренки;

Сырные треугольники.



Фото: gastrofest.by

Пивной ресторан «Бирария»

Где: ул. Первомайская, 31

Меню:

Салат «Греческий» с жареной фетой;

Тар-тар из говядины;

Бастурма;

Пармская ветчина;

Канапе «Сельдь-черри»;

Куриные шашлычки;

Овощные шашлычки;

Крылья BBQ;

Чиабатта гриль;

Соус BBQ.



Фото: gastrofest.by

Ресторан «101»

Где: переулок Пожарный 6/2

Меню:

Куриный «Бон-бон»;

Колбаски утиные;

Колбаски бургундские;

Овощные шашлычки;

Чипсы картофельные;

Спринг-роллы с креветкой;

Грузинский «Капрезе»;

Соус «Пуля»;

Соус «Чесночный»;

Торт «Трюфель» с ванильным мороженым и землёй из пряника.



Фото: gastrofest.by

Шашлычная «Барбекю»

Где: бульвар Непокоренных, 26

Меню:

Кубдари со свининой;

Кучмачи;

Хинкали классические;

Хинкали с сыром;

Овощной салат с перцем чили.



Фото: gastrofest.by

Кафе «Тандыр»

Где: пл. Славы, 2

Меню:

Люля-кебаб из говядины на лаваше;

Салат Армения;

Грузинский салат «Царица Тамара»;

Тандыровский пирог с ветчиной и сыром;

Тандыровский пирог с курицей и сыром;

Хачапури по-аджарски;

Соус домашний;

Шашлык из свинины;

Армянская сладость Гата.



Фото: gastrofest.by

Ресторан «KINZA»

Где: улица Ленинская, 22

Меню:

Тыквенный крем-суп с имбирем;

Сулугуни в хрустящей панировке с кисло-сладким соусом;

Гриль-тунец со свежим ананасом.



Фото: gastrofest.by

Ресто-бар «Черчилль»

Где: улица Мигая, 13

Меню:

Сет из кростини:

— с форелью

— с черри, рукколой и сыром чечил

— с языком и бабаганушем.

Креветочные чипсы;

Бейкитсы из лаваша;

Сырный сет (камамбер, пармезан, шеврет, оливки, орехи карамелизированные);

Шашлычки из курицы;

Буженина;

Овощи гриль (цукини, перец);

Картофель фри;

Вяленые томаты;

Соус клюквенный.

Ресто-клаб «Фаберже»

Где: улица Ленинская, 36

Меню:

Салат Цезарь с роллом;

Котлета пожарская с запеченным картофелем под грибным соусом;

Мясной сет (соус Баварский).



Фото: gastrofest.by

Gruzin.by

Где: ТЦ «Атриум», ул. Первомайская, 57

Меню:

Хинкали четырех видов (курица, говядина, баранина, грибы с сыром);

Шашлык из свинины;

Соус (острый томатный или фирменный на выбор);

Хачапури менгрельский;

Салат тбилисури.



Фото: gastrofest.by

BurgerBar «LIONFOOD»

Где: ул. Первомайская, 19

Меню:

Бургер 4 сыра;

Картофель фри;

Боул с курицей и кускусом (Кускус, грудка гриль, фасоль, сыр Фета, помидор, руккола, лимон);

Крылья острые;

Соус барбекю/сырный/кетчуп.



Фото: gastrofest.by

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