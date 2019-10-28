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Вечеринка в стиле «Чернобыля» и еще 10 отличных идей, куда сходить в Минске на Хеллоуин

29.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы со скепсисом относитесь к Хеллоуину и вовсе не считаете его праздником, наша подборка все равно вас обаяет. Отнеситесь ко Дню всех святых как к поводу устроить разгруз среди рабочей недели и встретиться с друзьями в необычных местах. С мрачной музыкой или темными фильмами — тут уж вам выбирать. AFISHA.TUT.BY насчитала 11 безумных идей, куда податься в Минске в главную ночь нечисти.

Отметить Хеллоуин в стиле сериала «Чернобыль»


Фото: vk.com/halloweenbrugge

Когда: 31 октября, 17.00 (двери).

Где: клуб «».

Сколько: от 15 рублей.

Тематика вечера перенесет гостей клуба в мрачную атмосферу сериала «Чернобыль». Предположим, что взрыв четвертого энергоблока открыл портал к забытым мирам викингов, в мистический нижний мир «Хельхейм»… Гостей фестиваля, собственно, ждут бои викингов, шоу каскадеров, мрачные декорации и фотозоны, анимационная программа, боди-арт-шоу, перформансы, экстремальное шоу ходулистов, шоу шаманов и неоновое шоу. За музыкальный блок фестиваля будут отвечать знаковые метал-команды Беларуси: Engraving Infinity (дарк-метал), Beyond the Darkness (дэз-дум-метал), Exist M (модерн-метал), Evthanazia (брутал дэз-трэш-метал) и другие.

Зависнуть в старом добром TNT Rock Club


Фото носит иллюстративный характер. Автор: Иван Дечканец, TUT.BY

Когда: 31 октября, 22.00.

Где: .

Сколько: 15 рублей, в костюмах — бесплатно.

Тех, кто в этот вечер отдаст предпочтение главному клубу минских рокеров, будут ждать мрачные выступления трех коллективов. The Blackwoods — это история о темной, животной, дикой стороне вашего «Я», рассказанная с блюзовой хрипотцой. Electric Poets — белорусская рок-группа, играющая в стиле модерн-хард-рок под соусом современных тенденций. И напоследок — Yann Zhanchak — авторский проект белорусского музыканта, вокалиста, композитора, поэта, аранжировщика Яна Женчака (автор проекта In Search For, экс-участник групп Яnkey, «Песняры», «Лявоны», Azazello). Добавим, что вход в костюмах свободный.

Зажечь на концерте Alyona Alyona


Кадр из клипа «Булінг»

Когда: 31 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 35 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Не соврем, сказав, что сегодня Alyona Alyona — главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям со своими движовыми треками. Кстати, как раз перед минским концертом AFISHA.TUT.BY поговорила с Аленой о татуировках, буллинге, лишнем весе и Сергее Михалке. Почитайте, чтобы окончательно влюбиться в эту девушку! А концерт будет ужасно классный, мы уверены.

Потусоваться в подземелье


Фото: vk.com/berlinclubminsk

Когда: 31 октября, 19.00.

Где: «».

Сколько: 10 рублей, в день концерта — 15 рублей.

Кошелек или жизнь? В последний день октября вас ждут в самом мистическом бункере этого города — клубе «Берлин». Ваши сердца будут биться под музыку лучших групп белорусского андеграунда. Взять хотя бы Pink&Sweet, Носорогова или Сиропа. В лайнапе числится Георгий Зло и Перебор — теперь думайте, как с этим жить.

Заночевать в кинотеатре (если получится)

Когда: 31 октября, 23.55.

Где: кинотеатр «».

Сколько: 15 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В канун мрачного праздника в кинотеатре «Ракета» вас ждет киноночь в мистическом стиле. Посмотрим, кто доживет до рассвета… А если серьезно, всю ночь в большом кинозале будут крутить новенькие хорроры и триллеры. В программе — «Святая агата» о демонических монахинях, «Так сказал Чарли» про Чарльза Мэнсона и его «семью» и Линч на максималках в «Маленьком красном платье», которое мы называли лучшим фильмом сентября. Берите метлу и прилетайте.

Угореть на рейве живых мертвецов с «Бассотой»


Фото: vk.com/deadrave2

Когда: 1 ноября, 23.00.

Где: .

Сколько: 10 — 20 рублей.

В первый день ноября главные демоны Октябрьской улицы «Бассота» и FU-JI соберутся вместе, чтобы воскресить армию умерших рейверов… Как бы зловеще это ни звучало, уточним, что «Бассота» и FU-JI — это серии популярных минских вечеринок для фанатов электронной музыки. Вы можете откупиться предварительным билетом в точках продаж за 10 рублей или уже оставить душу и 20 рублей на входе в ночь мероприятия. Если первый вариант вам нравится больше, то прямо сейчас квитки можно купить в магазине Clans на Козлова, 8, в Adept Store в ТЦ «Московско-Венский» или в Ruin Bar (Оk16) на Октябрьской, 16.

Похулиганить на вечеринке «Мечта»


Фото: instagram.com/mechtaofficial

Когда: 1 ноября, 23.00 — 2 ноября, 8.00.

Где: ул. Октябрьская, 19/4.

Сколько: 20 рублей, в крутом костюме или хотя бы в маске до 01.00 — 10 рублей.

Серия вечеринок «Мечта» созывает любителей серьезной танцевальной музыки на тусовку, посвященную именно Хеллоуину. Организаторы интригуют, что «эту ночь невозможно представить без перевоплощений, внутренних и внешних». Крутить вертушки будут Orson Wells (DE), Sariim (RU), 41issa (DE), Morgotika (BY). Если заморочитесь над костюмом, сможете еще и скидку получить. Или хотя бы маску с собой прихватите — для загадочности.

Сходить в кино на хоррор — «Иные»


Кадр из фильма «Иные»

Когда: по 6 ноября.

Где: Silver Screen в ТЦ Galileo, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Беларусь», «Пионер».

Сколько: от 5 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Если наряжаться вы точно не собирались, можно просто сходить в кино на ужастик. «Иные» — чисто жанровый фильм для любителей фантастики. В сообществе любителей хорроров его заочно считают одной из лучших мистических картин года. Первыми ее увидели зрители кинофестиваля в Торонто (что логично — фильм-то канадский), а вот потом он прокатился по десяткам жанровых фестивалей типа британского Frightfest, немецкого Fantasy и испанского форума гиков в Ситжесе — это вам не хухры-мухры.

А можно еще что-нибудь?

Конечно!

  • Вас зовут на «Вечар жахлівых гісторый», где видные белорусские литераторы — например, Альгред Бахаревич и Юля Тимофеева — будут читать страшилки и расскажут про реальные ужасы. А после этого группа Nürnberg сыграет акустический сет, чтобы отпугнуть от вас нечистую силу. Это будет 31 октября в 19.00 в , вход свободный.
  • В честь Дня всех святых 31 октября и 1 ноября для фанатов попугаться организуют экскурсию «Ужасы страшнейшего пивзавода». Вас приглашают в », за входной билет попросят 9 рублей, нужна регистрация.
  • Вечеринка по случаю Хеллоуина пройдет и в «», но уже 3 ноября. В программе — детский квест «Баба-яга и тыква», сборная игра в лазертаг, турнир по «Кровавому бирпонгу», конкурс «Ящики с гадостями», квест для взрослых «Заброшенная психбольница» (не забудьте взять с собой теплые вещи). Участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное, но нужно записаться по телефону +375 (29) 273−99−46.

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Теги: Минск
 
 
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Даже если вы со скепсисом относитесь к Хеллоуину и вовсе не считаете его праздником, наша подборка все равно вас обаяет. Отнеситесь к Ночи всех святых как к поводу...
 
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