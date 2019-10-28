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Рейдовые мероприятия на стройплощадках
29.10.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Ушачским РОЧС при взаимодействии со строительными организациями проведены мероприятия технического характера на строительных площадках и в вагон-бытовках (бытовых помещениях). Данная работа направлена на предупреждение пожаров и разъяснению требований правил пожарной безопасности.
В ходе проделанной работы установлены нарушения требований технических нормативно правовых актов противопожарного нормирования и стандартизации. Основными из них явились:
строительная площадка не в полном объеме укомплектована первичными средствами пожаротушения;
По результатам проделанной работы по мерам пожарной безопасности проинструктировано 16 человек. Направлена информация в адрес заинтересованных, УКС Ушачского района. Руководителям строительных организаций направлены рекомендации с целью устранения выявленных нарушений.
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Ушачским РОЧС при взаимодействии со строительными организациями проведены мероприятия технического характера на строительных площадках и в вагон-бытовках...
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