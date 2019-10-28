Рейдовые мероприятия на стройплощадках

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Ушачским РОЧС при взаимодействии со строительными организациями проведены мероприятия технического характера на строительных площадках и в вагон-бытовках (бытовых помещениях). Данная работа направлена на предупреждение пожаров и разъяснению требований правил пожарной безопасности.

В ходе проделанной работы установлены нарушения требований технических нормативно правовых актов противопожарного нормирования и стандартизации. Основными из них явились:

строительная площадка не в полном объеме укомплектована первичными средствами пожаротушения;

не установлена (вывешена) у въезда на стройплощадку схема с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения;

в бытовых помещениях ДКУСП «Ушачское ПМК-66», ГП «Шумилинское ПМК-70» не установлены автономные пожарные извещатели;

место для курения не определено приказом и не оборудовано согласно требованиям;

По результатам проделанной работы по мерам пожарной безопасности проинструктировано 16 человек. Направлена информация в адрес заинтересованных, УКС Ушачского района. Руководителям строительных организаций направлены рекомендации с целью устранения выявленных нарушений.