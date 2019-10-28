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Цель была, есть и будет - помогать людям

29.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Цель была, есть и будет - помогать людям
Появление службы под звучным названием"Охрана" было продиктовано велением времени. В послевоенный период, период разрухи и разгула бандитизма особо остро стал вопрос охраны государственной собственности, имущественных интересов и прав граждан. Положение дел, когда каждое ведомство имело свою охрану (военизированную, пожарно-сторожевую, вооружено-вахтерскую), уже не могло соответствовать духу того времени. Подчинение охраны различным ведомствам не давало возможности совершенствовать ее организацию, не позволяло широко внедрять технические средства, которые увеличивали бы надежность охраны объектов.

И вот 29 октября 1952 года Совет Министров принял постановление, после выхода которого в составе управления милиции Министерства внутренних дел БССР был образован отдел вневедомственной сторожевой охраны. Именно в это время в городе Лиде был образован отдел охраны.
В 1959 году по решению правительства промышленные предприятия начала охранять вневедомственная охрана. И в том же году Лидский отдел охраны принял на себя ответственность по охране промышленных предприятий, объектов торговли Вороновского, Радуньского, Ивьевского, Юратишковского, Ошмянского, Сморгонского, Островецкого и Новогрудского районов.
Цель была, есть и будет - помогать людям
С августа 1985 по ноябрь 2010 года Ивьевское отделение охраны функционировало как самостоятельное подразделение, после чего снова вошло в состав Лидского отдела охраны.
Сегодня "Охрана" - одно из сильнейших структурных подразделений МВД Республики Беларусь. Это - огромная армия профессионалов, мощное оружие, направленное на предотвращение и искоренение преступности.
По данным МВД Республики Беларусь, почти каждое десятое преступление по линии уголовного розыска раскрывается сотрудниками подразделений охраны. Немалый вклад вносит служба в профилактику преступлений, обеспечивая надежную охрану квартир граждан и других объектов различных форм собственности.
Усилиями сотрудников охраны ежегодно предотвращаются хищения и возвращаются государству миллиардные суммы денег. Постоянная работа над расширением сферы своей деятельности делает службу авторитетной и значимой.
Сегодня численность тех, кто работает в "Охране", не столь велика, как в 80-е годы. Современная техническая оснащенность, профессионализм сотрудников, сознание своего служебного долга позволяют милиционерам и вольнонаемным работникам успешно справляться с порученным участком работы, действительно быть защитой и гарантом спокойствия граждан района и юридических лиц.

Служба охраны сегодня оказывает услуги по оборудованию квартир и офисов современными системами сигнализации, устанавливает тревожную сигнализацию для экстренного вызова группы задержания милиции, предлагает свои услуги по охране гаражей, дачных домиков, коттеджей и т.д.
Лидский отдел Департамента охраны несет ответственность за сохранность имущества практически на двух тысячах объектов, расположенных на территории Лидского и Ивьевского районов. Под его защитой крупные предприятия, банки, дома, квартиры. Основная масса объектов охраняется с использованием технических средств охраны.
На современном этапе за сравнительно небольшой для истории отрезок времени Лидский отдел охраны из малочисленного, слабо обеспеченного в техническом плане подразделения, превратился в одно из самых мобильных подразделений органов внутренних дел, в подразделение, обеспеченное самыми современными средствами охраны, компьютерной и множительной техникой, надежными и устойчивыми средствами связи, способное выполнять любые задачи по охране форм собственности и общественного порядка.
Начальником Лидского отдела Департамента охраны является Денис Михайлович Цумаров.

Цель была, есть и будет - помогать людям

29 октября сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. И среди них - сотрудники отделения по охране объектов в городе Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь под руководством майора милиции Егора Ивановича Гука - специалиста своего дела, человека, отдавшего службе охраны более 15 лет своей службы. В их числе и сотрудники строевого подразделения милиции, которые несут службу по охране учреждений, органов управления, власти, банковских учреждений, личного имущества граждан (квартиры, гаражи, коттеджи и т.д.).
Нынче под охраной более 220 объектов и помещений с личным имуществом граждан. Около 70 объектов охраняется с помощью ручных систем (тревожных кнопок). За последние два года сильно увеличилось количество охраняемых помещений. Раньше отделение работало с помещениями граждан только по городу, а теперь услугами "Охраны" стали пользоваться физические лица и по всему району.
Именно от работников ведомства зависит уровень безопасности и защищенности имущества граждан нашей страны и организаций, являющихся заказчиками "Охраны".
Как и всегда, сотрудники отделения активно участвуют в различных комплексных мероприятиях совместно с сотрудниками РОВД.
Руководство Лидского отдела Департамента охраны в лице начальника Дениса Михайловича Цумарова и начальника отделения по охране объектов в городе Ивье Егора Ивановича Гука поздравляют всех своих сотрудников с праздником, желают им здоровья и благополучия, служебного рвения и честного исполнения своего долга. Свои поздравления они также посылают ветеранам органов внутренних дел, людям, проработавшим многие годы в службе охраны, благодарят их за труд, желают крепкого здоровья и долголетия.

Лидский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

 
 
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Появление службы под звучным названием"Охрана" было продиктовано велением времени. В послевоенный период, период разрухи и разгула бандитизма особо остро стал...
 
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