Мужчину убили в лесу в Шумилинском районе

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли в лесу Шумилинского района тело 37-летнего мужчины без признаков жизни.
Выяснилось, супруги пошли в лес за ягодами. На обратном пути к ним подошел 41-летний знакомый. Возникла ссора. В какой-то момент знакомый достал нож. Женщина убежала, а нападавший скрылся.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.
Назначен ряд экспертных исследований. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, сообщили в Следственном комитете.