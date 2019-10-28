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Мужчину убили в лесу в Шумилинском районе

29.10.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчину убили в лесу в Шумилинском районе
Следственный комитет РБ

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли в лесу Шумилинского района тело 37-летнего мужчины без признаков жизни.

Выяснилось, супруги пошли в лес за ягодами. На обратном пути к ним подошел 41-летний знакомый. Возникла ссора. В какой-то момент знакомый достал нож. Женщина убежала, а нападавший скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.

Назначен ряд экспертных исследований. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, сообщили в Следственном комитете. 

Мужчину убили в лесу в Шумилинском районе
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Вечером 25 октября 32-летняя женщина сообщила в милицию о том, что на ее супруга с ножом напал их общий знакомый.
 
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