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В несвижской гимназии прошел день информирования в рамках «Школы активного гражданина»

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В несвижской гимназии прошел традиционный день информирования в рамках «Школы активного гражданина» (ШАГ). Тема встречи: «Я — будущий избиратель». В этот раз старшеклассников ожидали гости — заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова и заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун. Вела это образовательное занятие директор гимназии Татьяна Шумовская. Как призналась директор, для нее эта встреча особенная, ведь на протяжении более 10 лет на базе первого корпуса располагается участковая избирательная комиссия, председателем которой и является сейчас Татьяна Викторовна.

Учащийся 11 класса Виталий Бедрицкий рассказал ребятам о структуре Национального собрания, функциях Палаты представителей и о том, кто может баллотироваться, а также в целом о системе выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Вспомнили во время встречи то, что в этом году кандидатом в депутаты баллотировался 26-летний выпускник гимназии.

В несвижской гимназии прошел день информирования в рамках «Школы активного гражданина»

Заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова

В несвижской гимназии прошел день информирования в рамках «Школы активного гражданина»

Татьяна Шумовская задавала школьникам наводящие вопросы, таким образом помогая им лучше разобраться в теме и усвоить ее, самим проанализировав услышанную информацию.

А выпускница Екатерина Каменко поделилась своими познаниями в сфере молодежного парламентаризма. В настоящее время детско-молодежные команды и аналогичные им структуры осуществляют свою деятельность на различных уровнях (от регионального до республиканского). Подробно описала Екатерина процесс выборов в молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов, созданный в 2007 году. После чего ребята сопоставили, в чем сходства и различия между молодежным парламентом и Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. Например, гимназисты определили, что у них схожий механизм избрания кандидатов, но, в отличие от Палаты представителей, решения молодежного парламента носят рекомендательный характер. Рассуждали старшеклассники и о том, нужно ли интересоваться политической и экономической жизнью страны, если они не достигли возраста 18 лет.

В несвижской гимназии прошел день информирования в рамках «Школы активного гражданина»

Гимназист Виталий Бедрицкий рассказывает о системе выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Поскольку мероприятие проходило в форме открытого диалога, ребята поднимали и другие интересующие их темы. Например, они поинтересовались у заместителя министра связи и информатизации, каким она видит будущее века информационных технологий или чем новый IT-вуз, который планируют открыть в Беларуси, будет отличаться от аналогичного образования, например, в БНТУ.

Поразмышляв над темами выборов и молодежного парламентаризма, участники «Школы активного гражданина» пришли к выводу, что молодежь должна участвовать в избирательной кампании, не стесняясь высказывать свое мнение.

В несвижской гимназии прошел день информирования в рамках «Школы активного гражданина»

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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В несвижской гимназии прошел традиционный день информирования в рамках «Школы активного гражданина» (ШАГ). Тема встречи: «Я — будущий избиратель». В
 
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