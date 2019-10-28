Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу Несвижский РК ОО «БРСМ» провел первый молодежный пикет, призванный популяризировать выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. «Парад пикетов» будет проходить с 14.00 до 16.00 каждую субботу, вплоть до 16 ноября.





— Пикеты направлены на повышение электоральной активности молодежи, — рассказывает исполняющий обязанности первого секретаря РК ОО «БРСМ» Екатерина Ковешникова. — Мы агитируем жителей города принять участие в выборах 17 ноября. Предлагаем всем желающим поучаствовать в интерактиве «Идеальный портрет депутата», в котором каждый может описать, каким является, на их взгляд, идеальный депутат, собрать пазл достопримечательностей нашей республики и сделать памятное фото с лозунгом «Я иду голосовать».

Во время «Парада пикетов» каждый желающий также может познакомиться с работой мобильного приложения «Голосую!» и написать напутствие будущим народным избранникам. Не обходятся пикеты и без небольших подарков — памятных календарей для жителей и гостей Несвижчины.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.