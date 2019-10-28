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Выборы-2019. В Несвиже проходят пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На прошлой неделе в Несвиже прошли пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь    7-го созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 Ивана Мамайко.

Выборы-2019. В Несвиже проходят пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

Выборы-2019. В Несвиже проходят пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

Во время проведения пикета по улице Ленинской. Несвижане задают вопросы кандидату в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва Ивану Мамайко

Выборы-2019. В Несвиже проходят пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

Выборы-2019. В Несвиже проходят пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

В четверг, 24 октября, инициативная группа выбрала место для пикета по сбору подписей на улице Ленинской, у Несвижского городского молодежного центра. На следующий день, 25 октября, пикет работал на улице Советской, недалеко от Несвижского районного центра культуры. Жители города имели возможность познакомиться с кандидатом в депутаты, а также задать волнующие их вопросы.

«НН».


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На прошлой неделе в Несвиже прошли пикеты, организованные в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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