На страже интересов государства

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Одним из мобильных подразделений Несвижского РОВД является отдел охраны. За смену по указанию дежурного райотдела милиции группа задержания Нес-вижского отдела Департамента охраны выбывает на место происшествия до 10 раз, — сообщил помощник начальника Несвижского отдела Департамента охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению капитан милиции Александр Трусевич.





— Это могут быть кражи государственного имущества и из домовладений граждан, семейные скандалы, ДТП, задержание нарушителей правопорядка в общественных местах и так далее. В 2019 году при участии сотрудников Несвижского отдела департамента охраны раскрыто 11 уголовных дел.

Сегодня исполняется 67 лет со дня образования службы охраны Беларуси. В связи с этим в районе проходят торжества, посвященные очередной годовщине. Ряд сотрудников отдела представлен к наградам различного уровня — Несвижского районного исполнительного комитета, УВД Минского облисполкома, Департамента охраны МВД Республики Беларусь, Минского областного управления Департамента охраны.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.