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На страже интересов государства

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Одним из мобильных подразделений Несвижского РОВД является отдел охраны. За смену по указанию дежурного райотдела милиции группа задержания Нес-вижского отдела Департамента охраны выбывает на место происшествия до 10 раз, — сообщил помощник начальника  Несвижского отдела Департамента охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению  капитан милиции Александр Трусевич.

На страже интересов государства

В текущем году на счету сотрудников Несвижского отдела Департамента охраны 435 выездов, 40 из них — с применением служебной собаки на местах происшествий, где зарегистрированы кражи имущества. На снимке: на месте происшествия работает наряд Несвижского отдела Департамента охраны — милиционер-водитель Дмитрий Ивашкевич и милиционер- кинолог Сергей Чиркун со служебно- розыскной собакой по кличке Гарди

— Это могут быть кражи государственного имущества и из домовладений граждан, семейные скандалы, ДТП, задержание нарушителей правопорядка в общественных местах и так далее. В 2019 году при участии сотрудников Несвижского отдела департамента охраны раскрыто 11 уголовных дел.

Сегодня исполняется  67 лет со дня образования службы охраны Беларуси. В связи с этим в районе проходят торжества, посвященные очередной годовщине. Ряд сотрудников отдела представлен к наградам различного уровня — Несвижского районного исполнительного комитета, УВД Минского облисполкома, Департамента охраны МВД Республики Беларусь, Минского областного управления Департамента охраны.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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— Одним из мобильных подразделений Несвижского РОВД является отдел охраны. За смену по указанию дежурного райотдела милиции группа задержания Нес-вижского
 
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