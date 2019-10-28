Окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70.
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Сведения об открытии кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 специальных избирательных счетов для формирования собственных избирательных фондов
29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Сведения об открытии кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 специальных избирательных счетов для формирования собственных избирательных фондов
Окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70.
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