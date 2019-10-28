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Сведения об открытии кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 специальных избирательных счетов для формирования собственных избирательных фондов

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сведения об открытии кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 специальных избирательных счетов для формирования собственных избирательных фондов

Окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70.

 


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