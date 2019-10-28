В четверг, 31 октября, в 16.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой Вероникой Луней «Табе. І толькі табе». Вход свободный.
|
«Табе. І толькі табе»: состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой Вероникой Луней
29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 31 октября, в 16.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)