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«Табе. І толькі табе»: состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой Вероникой Луней

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В четверг, 31 октября, в 16.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой Вероникой Луней «Табе. І толькі табе». Вход свободный.


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В четверг, 31 октября, в 16.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо состоится творческая встреча с поэтессой-землячкой
 
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