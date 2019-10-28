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Пройдут приемы граждан

29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 30 октября, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Городейском поселковом исполнительном комитете (г.п. Городея, ул. Крупской, 3).

 

31 октября в УЗ «Несвижская центральная районная больница», с 10.00 до 12.00, по адресу: г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29, и с 12.15 до 14.15 в Несвижском районном объединении профсоюзов по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, состоится профсоюзный прием граждан главным правовым инспектором труда Минского областного объединения профсоюзов Оксаной Владимировной Поповой по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правовых отношений.

Контактный телефон 2-24-62.

 


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В среду, 30 октября, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан
 
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