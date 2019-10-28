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ГосСМИ уже добрались до фильма Nexta про Лукашенко — и вот что пишут

29.10.2019 09:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже писали, как блогер Светлан Путило, он же Nexta, выпустил фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», где в течение часа раскритиковал президента. Байнет обсуждает работу вот уже несколько дней (в разной тональности), видео за сутки вырвалось на первую строчку в тренды YouTube для Беларуси, близится к миллиону просмотров и пока не теряет позиций.

Теперь до фильма добрались государственные СМИ: на сайте «Советской Белоруссии» опубликовали фееричную рецензию к проекту Степана под заголовком «Божья роса». Автор колонки — Андрей Муковозчик, уже известный одиозным текстом о Куропатах. Может показаться, что заголовка вполне достаточно, но это не совсем так. Просто прочтите, что говорит Муковозчик, который, как заявлено, «ехиден в оценках, недоверчив к авторитетам и подвержен артериальной гипертензии при словосочетании «беларуский шоу-бизнес».

Итак: «Божья роса»

Муковозчик называет Степана «отщепенцем» и обвиняет в том, что Путило живет не в родной стране и не за беларуские деньги. Дальше больше: «Этот «документальный фильм»… Сплетни, слухи, передергивания, оскорбления, наглый монтаж, похабная озвучка. Причем сплетни старые, слухи затрепанные, эпитеты почти обсценные — ощущение, что малолетка, захлебываясь, рассказывает взрослым старый, пошлый и не смешной анекдот. Еще и перевирает».

А вот как автор отзывается о патриотах: «Кино неудачника — и те, которые ему там кажутся «патрыетамi», тоже — неудачники. Отсюда такое внимание к часам, подаркам, машинам и самолетам с вертолетами. «Живут же люди!» — просто читается за облитыми слюнями кадрами».

Здесь колумнист берется за фрейдистский анализ: «Скажу вам: у этого «нехты» очень смешной мозг. Как он сам и говорит: все по Фрейду, все из подсознания. <...>  Как 20 лет назад он писялся в штаны от громких звуков, так продолжает делать и сейчас. Вот только родители уже не успевают, похоже...»

Наш любимый абзац: «Где у тебя — страна? Родина? Страна-то за это время прошла путь? Прошла, да еще какой! Об этом «молодежи надо знать больше»? Обязательно надо. А ничего нет: ни взятых барьеров, ни решенных проблем, ни реальных, людьми кожей ощутимых, достижений. Ты ж за Беларусь живот собрался положить — так где она у тебя, Беларусь? Получается такое… небрезгливое рысканье по помойкам. Плюс невнятное бормотание престарелых (ну, пускай политических) динозавров. Это чтобы они «не теряли надежду»? И одно мимо, и другое».

И на добивку: «Вам самим, может, и кажется, что вы — такие безрассудно смелые публицисты-разоблачители. А со стороны очевидно: вы такие — слабаки и лузеры, кои только и могут плевать сзади на воротник. Из-за чужого забора. Так даже и это — мимо».

 
 
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Мы уже писали, как блогер Светлан Путило, он же Nexta, выпустил фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», где в течение часа раскритиковал президента. Байнет обсуждает...
 
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