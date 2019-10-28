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ГосСМИ уже добрались до фильма Nexta про Лукашенко — и вот что пишут
Источник материала: KYKY>
Мы уже
Теперь до фильма добрались государственные СМИ: на сайте «Советской Белоруссии»
Итак: «Божья роса»
Муковозчик называет Степана «отщепенцем» и обвиняет в том, что Путило живет не в родной стране и не за беларуские деньги. Дальше больше: «Этот «документальный фильм»… Сплетни, слухи, передергивания, оскорбления, наглый монтаж, похабная озвучка. Причем сплетни старые, слухи затрепанные, эпитеты почти обсценные — ощущение, что малолетка, захлебываясь, рассказывает взрослым старый, пошлый и не смешной анекдот. Еще и перевирает».
А вот как автор отзывается о патриотах: «Кино неудачника — и те, которые ему там кажутся «патрыетамi», тоже — неудачники. Отсюда такое внимание к часам, подаркам, машинам и самолетам с вертолетами. «Живут же люди!» — просто читается за облитыми слюнями кадрами».
Здесь колумнист берется за фрейдистский анализ: «Скажу вам: у этого «нехты» очень смешной мозг. Как он сам и говорит: все по Фрейду, все из подсознания. <...> Как 20 лет назад он писялся в штаны от громких звуков, так продолжает делать и сейчас. Вот только родители уже не успевают, похоже...»
Наш любимый абзац: «Где у тебя — страна? Родина? Страна-то за это время прошла путь? Прошла, да еще какой! Об этом «молодежи надо знать больше»? Обязательно надо. А ничего нет: ни взятых барьеров, ни решенных проблем, ни реальных, людьми кожей ощутимых, достижений. Ты ж за Беларусь живот собрался положить — так где она у тебя, Беларусь? Получается такое… небрезгливое рысканье по помойкам. Плюс невнятное бормотание престарелых (ну, пускай политических) динозавров. Это чтобы они «не теряли надежду»? И одно мимо, и другое».
И на добивку: «Вам самим, может, и кажется, что вы — такие безрассудно смелые публицисты-разоблачители. А со стороны очевидно: вы такие — слабаки и лузеры, кои только и могут плевать сзади на воротник. Из-за чужого забора. Так даже и это — мимо».
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Мы уже писали, как блогер Светлан Путило, он же Nexta, выпустил фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», где в течение часа раскритиковал президента. Байнет обсуждает...
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