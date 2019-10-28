В США испытывают искусственный интеллект, чтобы победить в «собачьей свалке»

Источник материала: Tut.by

В США испытывают технологию искусственного интеллекта для управления самолетом в ближнем воздушном бою (также известном как «собачья свалка»). В ходе тестов программа будет противостоять другим ИИ, разработанным разными компаниями, пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Первые тесты состоятся в ноябре 2019 и в январе 2020 года в лаборатории прикладной физики под Балтимором — именно здесь была разработана программа для испытаний AlphaDogfight.

Для участия были отобраны восемь команд. Тесты должны показать, насколько продвинулись вперед алгоритмы искусственного интеллекта и насколько в перспективе они смогут потягаться с летчиками-асами в «собачьей свалке». Если испытания пройдут успешно, то возможна разработка алгоритма Air Combat Evolution — он позволит разгрузить пилота в бою, позволив доверить ближнее маневрирование машине. В то же время летчик смог бы сосредоточиться на более важных стратегических задачах.

Среди участников тестов — авиагигант Lockheed Martin, Технологический исследовательский институт штата Джорджия, Aurora Flight Sciences (эта лаборатория ведет исследования для концерна «Боинг») и другие.

Для испытаний выбрана компьютерная имитация истребителя четвертого поколения F-15C. В ходе боев ИИ от разных компаний попробуют победить команду «красных» — искусственный интеллект, предоставленный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Во втором туре тестов сложность полетов возрастет, а в третьем участникам придется «драться» не только с «красными», но и между собой. Наконец, победитель испытаний проведет бой с реальным пилотом.