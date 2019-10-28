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БЖД запускает новые поезда в Прагу, Варшаву и Москву

29.10.2019 09:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД запускает новые поезда в Прагу, Варшаву и Москву
Фото из открытых источников

С 8 декабря назначаются в ежедневное обращение поезда международных линий №842/841 и №844/843 в сообщении Гомель–Новозыбков–Гомель. Из Гомеля поезда будут отправляться в 9.34 и 16.44 и прибывать в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова – 11.33 и 19.44 и прибытия в Гомель – 13.06 и 21.19, сообщили в БЖД.

Стоимость проезда составит: в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни – 13 рублей 43 копейки.

Также с 15 декабря будут назначены новые ежедневные поезда №126/125 Варшава–Брест и №726/725 Брест–Минск, №136/137 Прага–Варшава–Брест с возможностью пересадки пассажиров по станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест–Москва и с поезда №27 Москва–Брест.

Из Варшавы поезд №126 Варшава–Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд №726 Брест–Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.

Из Минска поезд №725 Минск–Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд №125 Брест–Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).

Из Праги поезд №136 Прага–Варшава–Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.47.

Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под №114.

Стоимость проезда в сообщении Минск–Варшава составляет 44 бел. рубля, в сообщении Прага–Варшава–Брест – 134 бел. рубля (может изменяться в зависимости от курса евро). 

БЖД запускает новые поезда в Прагу, Варшаву и Москву
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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