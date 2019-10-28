﻿ Кто таинственная красотка-телохранитель, которая прикрывает Пугачеву на всех плакатах в Минске?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто таинственная красотка-телохранитель, которая прикрывает Пугачеву на всех плакатах в Минске?

29.10.2019 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Билеты на концерт, который состоится в Минске 2 ноября, уж размели. Певица просила, чтобы их стоимость была доступной

Кто таинственная красотка-телохранитель, которая прикрывает Пугачеву на всех плакатах в Минске?
Фото: hello.ru / СМИРНОВ Евгений
Минск пестрит черно-белыми афишами с лаконичной надписью «Алла Пугачева P.S.». Но на фотографии певица изображена не одна, а рядом с девушкой, которая будто оберегает артистку от папарацци. Кто это? Можно подумать, что она - личный телохранитель и сопровождает Примадонну в ее выходах в свет.

На самом деле это не так. Фото с афиши юбилейного концерта Примадонны было сделано еще в сентябре прошлого года. Пугачева в смелом молодежном образе пришла на премьеру фильма Александра Горчилина «Кислота». Сопровождала певицу продюсер картины Нателла Крапивина. Эта яркая 37-летняя брюнетка известна также как дочь Вагифа Алиева, который занимает 19-ю строчку в рейтинге «100 самых богатых украинцев». Нателла Крапивина создала популярное телешоу «Орел и решка», а также является продюсером певицы Светланы Лободы.

Фото получилось случайно, Нателла действительно загораживала рукой Аллу Пугачеву от фотокамер. Но Примадонне так понравился этот снимок, что она на следующий день разыскала фотографа и договорилась о том, чтобы он украсил ее плакаты.


А В ЭТО ВРЕМЯ


Все билеты на концерт Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в «Минск-Арене», давно раскуплены. Стоимость самых дорогих билетов в Минске можно сравнить со стоимостью самых дешевых билетов на московском выступлении певицы. Оно прошло с аншлагом в апреле в Кремле. Демократичная цена - личная просьба Пугачевой, она хотела, чтобы билеты были доступны для простых любителей ее творчества. Однако и мошенники не дремлют. В России некий Роман Себко создал сайт, визуально схожий с официальной страницей звезды, но не имеющий к ней отношения. На нем предлагают несуществующие билеты, причем цены на них вполне московские: в первый ряд партера - около 2,5 тысячи долларов.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Билеты на концерт, который состоится в Минске 2 ноября, уж размели. Певица просила, чтобы их стоимость была доступной
 
Новости дня
Новости разные
 
Что мешает исследовать сталинские репрессии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика