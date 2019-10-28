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Премьера фильма "Терминатор" перенесена из-за стихии
Источник материала: Партизан
Премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" в Голливуде отменили из-за бушующих в американском штате Калифорния лесных пожаров. Об этом сообщает
Первый показ должен был состояться в понедельник, 28 октября, в "Китайском театре TCL", где традиционно проходят премьеры многих голливудских фильмов.
Киностудия Paramount Pictures заявила, что еда, приготовленная для приема по случаю выхода фильма, будет направлена в помощь пострадавших от разгула стихии.
Об изменениях в графике премьер фильма в других странах не сообщается.
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Премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" в Голливуде отменили из-за бушующих в американском штате Калифорния лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.
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