











Первый показ должен был состояться в понедельник, 28 октября, в "Китайском театре TCL", где традиционно проходят премьеры многих голливудских фильмов.





Киностудия Paramount Pictures заявила, что еда, приготовленная для приема по случаю выхода фильма, будет направлена в помощь пострадавших от разгула стихии.





Об изменениях в графике премьер фильма в других странах не сообщается.