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Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены госнаград

29.10.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград за многолетнюю работу, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие данного вида спорта и достижение отличных спортивных результатов на чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх 2019 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ Aлександр Лукашенко подписал 28 октября.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва Михаил Аземша, старшие тренеры национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Николай Банько и Геннадий Галицкий. Этой награды удостоены также спортсмены-инструкторы национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоено спортсмену-инструктору национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта Артему Козырю.


Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым благодарность президента объявлена 8 спортсменам за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Благодарности удостоены также 15 представителей тренерского состава за многолетнюю плодотворную работу в сфере физкультуры и спорта, выдающиеся достижения в подготовке спортсменов высокого класса, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в обеспечение высококвалифицированного медицинского и фармакологического обслуживания спортсменов национальной команды.
 
 
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Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград за многолетнюю работу, высокое профессиональное мастерство, значительный...
 
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