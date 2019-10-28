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«Я вернусь». Хакеры атаковали грузинские телеканалы и учреждения
Источник материала: Партизан
Сайты грузинских госучреждений и телеканалов подверглись масштабной хакерской атаке. Она затронула более двух тысяч ресурсов, включая сайты неправительственных организаций и частных компаний.
Во многих случаях главные страницы сайтов были заменены изображением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью «Я вернусь».
Кибератаке, в частности, подверглись сайты судов, содержащие материалы дел и персональные данные.
Телеканалы «Имеди» и «Маэстро» из-за действий хакеров были вынуждены прекратить вещание.
«Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры», — сообщил в фейсбуке руководитель службы новостей канала «Имеди» Ираклий Чихладзе.
Происхождение атаки пока не известно. МВД Грузии начало расследование.
«Масштаб этой атаки — это то, чего мы не видели раньше», — сказал Би-би-си эксперт по кибербезопасности в Университете Суррея, профессор Алан Вудворд.
«Учитывая масштаб и характер целей, напрашивается вывод о том, что эта атака могла быть спонсирована государством», — считает профессор.
Корреспондент Би-би-си на Южном Кавказе Райхан Демитрие сообщает, что в соцсетях обсуждается версия о том, что к хакерской атаке может быть причастна Россия.
По словам экспертов, с которыми пообщалась корреспондент, сайты грузинских госучреждений «плохо защищены и уязвимы для атак».
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — с 2004-го по 2013 год. В 2015 году, став губернатором Одесской области Украины, он отказался от грузинского гражданства.
В 2017 году Саакашвили был лишен украинского паспорта, а затем выслан из Украины. Украинское гражданство Саакашвили было восстановлено в 2019 году, после того как пост президента занял Владимир Зеленский.
В Грузии против Саакашвили заведено несколько уголовных дел, которые политик называет политически мотивированными.
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Сайты грузинских госучреждений и телеканалов подверглись масштабной хакерской атаке. Она затронула более двух тысяч ресурсов, включая сайты неправительственных...
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