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«Я вернусь». Хакеры атаковали грузинские телеканалы и учреждения

29.10.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайты грузинских госучреждений и телеканалов подверглись масштабной хакерской атаке. Она затронула более двух тысяч ресурсов, включая сайты неправительственных организаций и частных компаний.

Во многих случаях главные страницы сайтов были заменены изображением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью «Я вернусь».

Кибератаке, в частности, подверглись сайты судов, содержащие материалы дел и персональные данные.

Телеканалы «Имеди» и «Маэстро» из-за действий хакеров были вынуждены прекратить вещание.

«Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры», — сообщил в фейсбуке руководитель службы новостей канала «Имеди» Ираклий Чихладзе.

Происхождение атаки пока не известно. МВД Грузии начало расследование.

«Масштаб этой атаки — это то, чего мы не видели раньше», — сказал Би-би-си эксперт по кибербезопасности в Университете Суррея, профессор Алан Вудворд.

«Учитывая масштаб и характер целей, напрашивается вывод о том, что эта атака могла быть спонсирована государством», — считает профессор.


Корреспондент Би-би-си на Южном Кавказе Райхан Демитрие сообщает, что в соцсетях обсуждается версия о том, что к хакерской атаке может быть причастна Россия.

По словам экспертов, с которыми пообщалась корреспондент, сайты грузинских госучреждений «плохо защищены и уязвимы для атак».

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — с 2004-го по 2013 год. В 2015 году, став губернатором Одесской области Украины, он отказался от грузинского гражданства.

В 2017 году Саакашвили был лишен украинского паспорта, а затем выслан из Украины. Украинское гражданство Саакашвили было восстановлено в 2019 году, после того как пост президента занял Владимир Зеленский.

В Грузии против Саакашвили заведено несколько уголовных дел, которые политик называет политически мотивированными.
 
Теги: Новости
 
 
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Сайты грузинских госучреждений и телеканалов подверглись масштабной хакерской атаке. Она затронула более двух тысяч ресурсов, включая сайты неправительственных...
 
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