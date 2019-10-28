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Совет ПЕН-центра вновь собирается исключать Павла Северинца

29.10.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет белорусского ПЕН-центра вновь рассмотрит "дело Северинца", информирует Радио Свобода. Ранее писателя и политика исключили за неуплату взносов.



Павел Северинец пояснил, почему их не платил: ПЕН-центр занимается пропагандой гомосексуализма, в Совете он увидел "гей-лобби" и "марксистов", которые едва ли не борются против христиан. 26 октября общее собрание восстановило Северинца в организации, с чем была не согласна немалая часть присутствующих. Уже после собрания объявил о выходе из ПЕН-центра писатель Альгерд Бахаревич. Он анонсировал выход "еще нескольких десятков человек".

Светлана Алексиевич, которая на собрании была избрана председателем Белорусского ПЕН-центра, признает наличие раскола. По ее словам, почти треть членов организации ("около 35" из 112) подписали протест против возвращения Павла Северинца в состав ПЕН-центра. Они возмущены его "дикими взглядами".


В результате, Алексиевич соглашается — состоится новое рассмотрение исключения Северинца из организации. Совет ПЕН-центра соберется в 14:00 во вторник, 29 октября. Заместитель председателя Татьяна Недбай объясняет: общее собрание отменило решение Совета, но Совет может снова его принять, и тогда обжаловать его можно будет только на следующем общем собрании через... два года (если не соберется внеочередное собрание).
 
 
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Совет белорусского ПЕН-центра вновь рассмотрит "дело Северинца", информирует Радио Свобода. Ранее писателя и политика исключили за неуплату взносов.
 
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