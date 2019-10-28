Доля государства в уставном фоне Банка развития превысила 96%

Напомним, в июле текущего года Банк развития приобрел 17 550 простых акций у Национального банка. Позже, 23 октября, по решению собрания акционеров эти акции были переданы в собственность государства.





Таким образом, доля Республики Беларусь в уставном фонде Банка развития составляет 96,224%.





Банк развития был основан в 2011 году. В его создании активное участие приняли Всемирный банк и Международный валютный фонд. Основная цель Банка развития - развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.



