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Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

29.10.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп, оговорившись, назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".

Об этом он заявил во время визита на объединенную авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, транс крипт разговора приведенный на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении Трамп в очередной раз заверил, что 25 июля провел замечательную беседу с президентом Зеленским.


"Обличитель описал ложное изложение (телефонного) разговора. Теперь они не хотят говорить о обличителя, поскольку они не думали, что я собирался обнародовать разговор. Когда я опубликовал разговор, я взорвал действия Шиффа (председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа - ред). И хотел бы добавить, что новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Ничего не было. Не было давления на него. Не было ничего такого", - сказал Трамп.

После этого Трамп упомянул заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отсутствии давления.
 
 
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Президент США Дональд Трамп, оговорившись, назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".
 
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