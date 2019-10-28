«Но главное было на самой пресс-конференции: ведь мы прилетели не с пустыми руками! Когда мы сказали, что прибыли из Беларуси, Конор тут же сказал, что знает белоруса Андрея Арловского – зачет, приятель! После такого Макгрегор получил кучу подарков: виски, чипсы, десерт – и все из картошки! Конор был только рад, ведь он любит национальный продукт – даже поинтересовался сортом! И, конечно, подарил в ответ свой фирменный напиток. Красавец!





Смотрите наш полный отчет об историческом событии. Есть в Коноре что-то белорусское!», — пишут журналисты.



