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Белорус подарил Конору Макгрегору "картофельный виски"

29.10.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Съемочная бригада Parimatch отправилась в Киев, где давал пресс-конференцию великий боец современности Конор Макгрегор, сообщает tribuna.com.

«Но главное было на самой пресс-конференции: ведь мы прилетели не с пустыми руками! Когда мы сказали, что прибыли из Беларуси, Конор тут же сказал, что знает белоруса Андрея Арловского – зачет, приятель! После такого Макгрегор получил кучу подарков: виски, чипсы, десерт – и все из картошки! Конор был только рад, ведь он любит национальный продукт – даже поинтересовался сортом! И, конечно, подарил в ответ свой фирменный напиток. Красавец!

Смотрите наш полный отчет об историческом событии. Есть в Коноре что-то белорусское!», — пишут журналисты.
 
 
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Съемочная бригада Parimatch отправилась в Киев, где давал пресс-конференцию великий боец современности Конор Макгрегор, сообщает tribuna.com.
 
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