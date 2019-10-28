В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Грузией

Министерство связи и информатизации Беларуси 1 ноября выпустит в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Грузией", сообщили в РУП "Белпочта".

Проект подготовлен в сотрудничестве с посольством Грузии в Беларуси.

Договор об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Грузией подписан и вступил в силу 6 января 1994 г.

Беларусь и Грузия поддерживают интенсивные двусторонние отношения на всех уровнях. Осуществляется регулярное политическое взаимодействие в рамках ежегодных консультаций между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Грузии. Стороны конструктивно сотрудничают на площадках международных организаций.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".