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Двух игроков Серии А дисквалифицировали за богохульство

29.10.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты из чемпионата Италии Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли получили по матчу дисквалификации за богохульство, пишет eurosport.


Домашний стадион «Пармы» Эннио Тардини. Фото: Wetto, wikimedia

Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал полузащитника «Пармы» и игрока «Сассуоло» за ругань, в которой упоминается имя бога. Инциденты случились по ходу матчей девятого тура Серии А — «Парма» играла на выезде с «Интером», а «Сассуоло» — в гостях у «Вероны».

Оба эпизода попали на видеозапись, и по итогам разбирательств игроки получили по одному матчу бана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Скоццарелла пропустит встречу с «Вероной», а Маньянелли — с «Фиорентиной».

 
 
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Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал полузащитника «Пармы» и игрока «Сассуоло».
 
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