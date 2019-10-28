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Двух игроков Серии А дисквалифицировали за богохульство
Источник материала: Tut.by
Футболисты из чемпионата Италии Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли получили по матчу дисквалификации за богохульство,
Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал полузащитника «Пармы» и игрока «Сассуоло» за ругань, в которой упоминается имя бога. Инциденты случились по ходу матчей девятого тура Серии А — «Парма» играла на выезде с «Интером», а «Сассуоло» — в гостях у «Вероны».
Оба эпизода попали на видеозапись, и по итогам разбирательств игроки получили по одному матчу бана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Скоццарелла пропустит встречу с «Вероной», а Маньянелли — с «Фиорентиной».
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Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал полузащитника «Пармы» и игрока «Сассуоло».
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