Найдена родина самого первого человека

Источник материала: Tut.by

Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) выяснили, что предки анатомически современных людей изначально появились в южной части Африки и процветали там 70 тысяч лет. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: ralph_rybak / pixabay.com

Исследователи проанализировали многочисленные образцы крови, чтобы составить самый полный каталог митохондриальных геномов (митогеномов), принадлежащих гаплогруппе L0. Гаплогруппой называют группу гаплотипов (наследуемых вместе разновидностей генов), имеющих общего предка. Гаплогруппа L0 ведет свое начало от последнего предка всех людей по материнской линии.

198 редких митогеномов (совокупностей ДНК митохондрий) были объединены с базой данных, где содержалась информация о ДНК гаплогруппы L0. Это позволило ученым усовершенствовать эволюционное древо самых ранних групп человека современного типа. Оказалось, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась к югу от бассейна реки Замбези, в регионе, который протянулся от севера Ботсваны до Намибии на западе и Зимбабве на востоке.

В этой области находилось крупное озеро Макгадикгади, которое способствовало возникновению обширных водно-болотных угодий, богатых пищей. Это обеспечило стабильную экологическую среду для жизни людей на протяжении 70 тысяч лет. Однако 110−130 тысяч лет назад человек начал мигрировать сначала на северо-восток, а потом на юго-запад. Освоение новых территорий было спровоцировано изменениями в осадках из-за сдвига оси вращения Земли.

Исследователи считают, что изменение климата в Африке повлияло на то, что предки людей стали осваивать новые территории, и это, в свою очередь, способствовало развитию генетического и культурного разнообразия человека.