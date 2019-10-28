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В Полоцке легковушка проехала на красный и попала под грузовой поезд
Источник материала: Tut.by
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Полоцке. Об этом
Авария произошла вечером 28 октября на улице Гагарина. По предварительной информации, 20-летний водитель Daewoo Nexia решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. От удара легковушку отбросило на противоположную сторону путей, где она налетела на светофор.
Кроме водителя, в автомобиле находились 3 пассажира. В результате ДТП ехавшая на заднем сиденье 22-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель и еще два пассажира медики осмотрели на месте.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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20-летний водитель решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
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