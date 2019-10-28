В Полоцке легковушка проехала на красный и попала под грузовой поезд

Источник материала: Tut.by

Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Полоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла вечером 28 октября на улице Гагарина. По предварительной информации, 20-летний водитель Daewoo Nexia решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. От удара легковушку отбросило на противоположную сторону путей, где она налетела на светофор.





Кроме водителя, в автомобиле находились 3 пассажира. В результате ДТП ехавшая на заднем сиденье 22-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель и еще два пассажира медики осмотрели на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.