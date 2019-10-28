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В Полоцке легковушка проехала на красный и попала под грузовой поезд

29.10.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Полоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Авария произошла вечером 28 октября на улице Гагарина. По предварительной информации, 20-летний водитель Daewoo Nexia решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. От удара легковушку отбросило на противоположную сторону путей, где она налетела на светофор.


Кроме водителя, в автомобиле находились 3 пассажира. В результате ДТП ехавшая на заднем сиденье 22-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель и еще два пассажира медики осмотрели на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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20-летний водитель решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
 
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