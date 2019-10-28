В России заложат две бесшумные подводные лодки

Источник материала: Tut.by

Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» будут одновременно заложены на «Адмиралтейских верфях» 1 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главкома ВМФ России адмирал Николай Евменов.



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«Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 „Уфа“ и „Магадан“ будут одновременно заложены в один день 1 ноября 2019 года на АО „Адмиралтейские верфи“ в Санкт-Петербурге», — сказал он на рабочем совещании в Адмиралтействе, где обсуждались вопросы строительства серии подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Главком также заслушал доклады начальников профильных отделов и управлений о готовности к закладке «Уфы» и «Магадана» и обсудил с представителями управления кораблестроения ВМФ вопросы применения в строительстве этих лодок технологий, которые будут учитывать особенности их эксплуатации на Дальнем Востоке.

В свою очередь гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков доложил главкому о состоянии и развитии производственных мощностей предприятия. «Закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием. Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок», — подчеркнул он.

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».