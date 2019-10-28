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Трамп опубликовал фото собаки, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ

29.10.2019 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере фотографию служебной собаки, которая участвовала в ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом пишет Meduza.

Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая проделала отличную работу при захвате и убийстве Лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!

Трамп не назвал кличку собаки. Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг объяснил, что это сделано из соображений безопасности: с помощью клички можно выяснить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади. Newsweek со ссылкой на источники в Минобороны США пишет, что собаку зовут Конан.

Дональд Трамп объявил об участии нескольких служебных собак в операции по захвату аль-Багдади на пресс-конференции 27 октября. По его словам, животные преследовали лидера ИГ в тоннеле, где он взорвал пояс смертника. Во время операции одна из собак была ранена. Американские СМИ предполагают, что именно ее фото выложил Трамп.

Источник CNN в Минобороны заявил, что пострадавшая собака получила удар током. 28 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что она вернулась к работе. Он добавил, что военные пока не собираются показывать фото собаки или называть ее кличку.

 
 
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